Охотникам в Коми за добытых волков и медведей выплатили более 3 млн рублей

С начала года в Коми уже добыли 35 волков. По данным Охотуправления Минприроды Коми, самое большое количество хищников добыто в Княжпогостском и Сысольском районах – по девять особей. В Усть-Вымском районе охотники отстрелили пятерых волков, в Сыктывдинском – четырёх, трёх особей добыли под Сыктывкаром, в Ухтинском и Койгородском районах – по две и одного зверя добыли в Корткеросском районе. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

В конце 2019 года по поручению главы Коми правительство приняло решение о выплате денежного вознаграждения за добычу волка или медведя в размере 20 тысяч рублей за особь. На это в бюджете республики были предусмотрены 4,6 миллиона рублей. По поступившим 148 заявлениям приняты решения о выплате денежного вознаграждения на сумму 3 260 000 рублей (добыто 163 особи: 70 волков и 93 медведя).

Сотрудники Управления охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов проверяют каждое сообщение о появлении волков в населенных пунктах, а также проводят общий мониторинг ситуации.

Напомним, в 2020 году министерство приняло решение о регулировании численности волков на территориях 13 муниципальных районов и городских округов Республики Коми. Под регулирование попали 322 особи волка вне зависимости от пола и возраста. Решение позволяет выдавать разрешения на добычу волков вне сроков проведения любительской и спортивной охоты. Кроме того, разрешения на отстрел волков выдаются охотникам без ограничений в ходе любительской и спортивной охоты на любые виды дичи в установленные для этого сроки.

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