Житель Печоры поджег своего приятеля

Печорца на два года отправили в колонию за то, что он поджег своего приятеля. Приятели выпивали и поссорились. Один из мужчин плеснул в лицо своему обидчику бензин, поджег его, а потом сам же и потушил. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Печорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 53-летнего поджигателя. Его признали виновным в умышленном причинении вреда средней тяжести.

Суд установил, что 11 октября 2019 года двое приятелей, жителей Печоры, распивали спиртное. Во время застолья между ними возник конфликт. Один из мужчин плеснул в лицо своему обидчику бензин, поджег его, а потом сам же и потушил. В результате потерпевшему причинен средней тяжести вред здоровью.

Суд признал печорца виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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