«Малыш висел на ремне безопасности»: спасатели о ДТП с «Лексусом»

Сегодня, 21 февраля, в Сыктывкарском городском суде выступили свидетели по делу о водителе «Лексуса», который обвиняется в смерти двух человек - 32-летнего мужчины и его 4-летнего сына. На нем выступили свидетели — автомобилист, спасатели и врач скорой помощи.

Первым по делу выступил водитель, который 21 сентября был непосредственным свидетелем страшного ДТП. Мужчина, который, к слову, является инструктором по вождению с 20-летним стажем, отметил, что ехал по улице Пермской в сторону улицы 65-летия Победы. Навстречу ему двигалась колонна машин, вдруг он увидел свет ярких фар и автомобиль марки «Лексус», скорость которого была выше остальных авто. На его глазах машину начало заносить, в результате чего автомобиль оказался на встречной полосе. Перед водителем была машина «Шевроле», поэтому он сначала предположил, что «Лексус» врезался в эту иномарку. Свидетель, отвечая на вопросы судьи, отметил, что столкновение, по его мнению, произошло на встречной полосе - автомобиль несло боком по направлению встречному потоку машин. Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП поинтересовался, обгонял ли кого-то водитель Ауди. «Я «Ауди» вообще не видел. Заметил только после того, как произошло столкновение, и машина, кувыркаясь, улетела в кювет», - ответил свидетель.

Свидетелями по делу выступили спасатели, которые работали над устранением последствий страшной аварии. Один из них рассказал, что когда разрезали конструкции машины, чтобы достать из авто ребенка, малыш висел на ремне безопасности и «находился в кресле, если я не ошибаюсь». Наличие и пристегнутого ремня, и кресла подтвердил другой свидетель - спасатель первого класса. Судья поинтересовался замечали ли они посторонние предметы в салоне «Лексуса», но свидетели отвечали - на детали внимание не обращали, так как «над ними работают сотрудники МВД». Первый свидетель также ответил, что чувствовал слабый запах спиртосодержащего продукта, который исходил от водителя дорогой иномарки. Второй свидетель запах не учуял, так как на месте аварии в воздухе витают пары тосола, масла, бензина, они перебивают все. Также они не могли ответить, был ли пристегнут ремнем безопасности погибший водитель «Ауди».

- Я не могу ответить со 100-процентной уверенностью, так как деформация кузова была значительной, тело мужчины было буквально сложено пополам, у него было множество переломов. Мы это чувствовали, когда вытаскивали его из машины, - говорит второй свидетель.

Другой свидетель аварии врач скорой помощи на вопрос судьи о парах алкоголя отметила, что специфического запаха от водителя «Лексуса» не почувствовала. Судья поднял документы о токсикологических исследованиях, отметив, что в крови Максима Тутринова -водителя «Лексуса» было обнаружено 3,3 г/л алкоголя в крови. «Много ли это?» - поинтересовался он. «Норма - 0,5 г/л. Поэтому, наверное, эта мера опьянения не меньше средней» - сказала врач скорой.

Инспектор сыктывдинского УВД рассказал, как Максима Тутринова задерживали за езду без прав 1 сентябряФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Инспектор Сыктывдинского УВД рассказал суду о том, как Максим Тутринов 1 сентября, не имея прав управления, садился за руль и проехал 20 метров, за что был задержан. Все это сотрудник полиции видел своими глазами, так как перед этим вынес предупреждение компании Тутринова, отъехал с напарником и припарковал машину неподалеку для наблюдения. Во время задержания инспектору даже пришлось применить спецсредства (газ и наручники), для того, чтобы утихомирить задержанного. Он вел себя временами агрессивно и пытался сбежать.

Также на суде допросили бывшую супругу водителя «Лексуса». Она отметила, что дорогая иномарка была приобретена после развода с Максимом Тутриновым, машина была записана на их несовершеннолетнего сына. В ходе допроса также выяснилось, что она с согласия бывшего супруга перевела в день похорон погибших в смертельном ДТП ребенка и мужчины 10 тысяч рублей вдове. «По-человечески надо было помочь» - сказала женщина. Она добавила, что это все, что у нее на тот момент было. В последующем экс-супруга обвиняемого не могла оказать материальной поддержки пострадавшей стороне, так как у нее не было свободных средств.

Пострадавшая сторона ходатайствовала о приобщении к делу гражданского иска о компенсации морального вреда. Иск адресован к несовершеннолетнему как к владельцу машины, который должны возмещать законные представители - мать и отец ребенка. Однако суд после небольшого перерыва в этом ходатайстве отказал, так как рассматривать подобный иск должен суд по гражданским искам. «Однако это не ограничивает ваше право обращаться к Тутринову самостоятельно, не в рамках этого уголовного дела», - отметил судья.

Рассмотрение уголовного дела продолжится в следующую пятницу, 28 февраля. Суд намерен допросить еще трех свидетелей.

Напомним, что 21 сентября в местечке Кочпон-Чит водитель «Лексуса» выехал на встречную полосу и протаранил «Ауди». Вторая машина вылетела в кювет. В результате ДТП погиб 33-летний хозяин «Ауди» и его 4-летний сын. Трагедия потрясла сыктывкарцев: горожане организовали сбор денег, чтобы помочь женщине, потерявшей сразу и сына, и мужа.

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