Средняя зарплата в Коми в декабре превысила 66 тысяч рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Коми в декабре прошлого года составила 66 тысячи 130 рублей. Об этом сообщает Комистат.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года зарплата увеличилась на 8,8%. Тогда она составила 60,4 тысячи рублей. Такой показатель традиционно связан с выплатой вознаграждений по итогам работы за год и премий.

Самую высокую зарплату перед Новым годом получили сотрудники финансовой и страховой сферы - 137,7 тысячи рублей, а также научные работники - 135,7 тысячи рублей. Нефтяники и газовики в декабре получили в среднем 133,5 тысячи рублей. Сотрудники госуправления, обеспечения военной безопасности, соцобеспечения получили в среднем 109,4 тысячи рублей.

Уровень оплаты труда работников образования в декабре составил 43,4 тысяч рублей, здравоохранения и соцуслуг – 50,8 тысячи, культуры и спорта – 48,9 тысячи рублей. В целом, в 2019 году, по предварительным данным, средняя зарплата в Коми составила 53 тысячи 162 рубля и возросла на 5,7%.