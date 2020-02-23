В Сыктывкаре на месте заброшенного ангара хотят открыть кафе

В центре Сыктывкара на месте заброшенного ангара планируют открыть кафе. Публичные слушания по обсуждению этого вопроса пройдут в администрации столицы Коми.

Как передает «Комиинформ», предприятие общественного питания будет открыто на месте пустующего автомобильного гаража, расположенного на территории полуразрушенной поликлиники №1 и некогда принадлежащей ей. Гараж находится по адресу Бабушкина, 21а.

Ввиду расположения земельного участка в зоне исторического центра Сыктывкара с 21 февраля 2020 года по 30 марта 2020 года пройдут публичные слушания. Собрание участников публичных слушаний намечено на 12 марта 2020 года в 16.00 минут. Местом проведения собрания участников публичных слушаний назначен зал заседаний администрации столицы Коми.

Проект предусматривает предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования - отдельно стоящие объекты общественного питания общей площадью до 1000 квадратных метров и отклонение от предельных параметров реконструкции объекта в части увеличения максимального процента застройки с 35% до 36,46% для размещения кафе общей площадью до 650 квадратных метров.