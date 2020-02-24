2020-02-24T14:05:23+03:00
Общество

Под Усинском столкнулись Lifan и КамАЗ: погибли четыре человека

Одной из жертв аварии стал ребенок
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Фото: "Клуб усинских водителей"Фото: "Клуб усинских водителей"
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В понедельник, 24 февраля, под Усинском столкнулись Lifan и бензовоз КамАЗ, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 11.40. На втором километре подъезда к Усинску столкнулись Lifan и бензовоз. Как передает "Комиинформ", в результате ДТП погибли четыре человека. Одной из жертв аварии стал ребенок.

Как сообщили в пресс-службе правительства Коми, по поручению главы республики Сергея Гапликова, на место происшествия прибыл руководитель администрации Усинска Николай Такаев. Там также работают спасатели, сотрудники ГИБДД и Следственного комитета. Обстоятельства аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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