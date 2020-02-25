2020-02-25T11:50:00+03:00
Общество

За решение проблемы с бродячими собаками мэрия Усинска готова отдать более 4 млн рублей

Городская администрация ищет подрядчика, который займется отловом бездомных животных
Дарья ЮДИНА
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Подрядчик должен будет заниматься отловом собак до конца годаПодрядчик должен будет заниматься отловом собак до конца годаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На портале государственных закупок разместили объявление о поиске подрядчика, который должен будет решить проблему с бродячими собаками в Усинске. В его обязанности будет входить отлов, перевозка, содержание, учет и регулирование численности бродячих четвероногих.

Заказчиком выступило управление жилищно-коммунального хозяйства Усинска. Стоимость услуг оценили в сумму более 4 млн рублей. Контракт будет действовать до конца года. Заявки принимают до 2 марта. Торги назначили на 4 марта.

Напомним, что недавно в Госсовете Коми депутаты долго спорили о проблеме бродячих собак в республике. Некоторые народные избранники заметили, что на содержание бесхозных собак тратится больше денег, чем на детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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