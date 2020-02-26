2020-02-26T11:43:29+03:00
Общество

В Коми закрыли сбор средств на транспортировку тел погибших в аварии под Усинском

ДТП унесло жизни четверых человек — папы, мамы и двух детей
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из группы «Клуб усинских водителей» в соцсети «ВКонтакте»Фото из группы «Клуб усинских водителей» в соцсети «ВКонтакте»
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Вчера вечером, 25 февраля, стало известно, что остановлен сбор средств на транспортировку тел погибших в страшной аварии под Усинском. Неравнодушные жители республики общими усилиями собрали большую сумму в помощь родным и близким погибших, которых похоронят на малой родине — в Башкирии. Правда, точная сумма не называется, так как сейчас нет возможности ее пересчитать. Доподлинно известно лишь то, что она покроет все расходы.

Похороны легли на плечи 25-летнего старшего сына и брата погибших в страшной аварии. Вчера он приехал в Усинск. По словам волонтеров, денежную и организационную помощь молодому человеку оказали не только неравнодушные жители республики, но и муниципалитет.

Ранее сообщалось, что тела погибших транспортируют самолетом, так как по мусульманским традициям их следует предать земле до пятницы. Но на поверку этот вариант оказался не состоятельным. Как отметили собеседники «КП-Коми», авиакомпания берет на борт только одно тело за одну транспортировку. Заказывать же частный самолет обойдется в миллионы рублей. В итоге было решено перевезти тела на родину с помощью наземного транспорта.

Напомним, что 24 февраля, на подъезде к Усинску столкнулись Lifan, в котором находилась семья, и КамАЗ. В результате столкновения погибли все, кто находились в иномарке, - пассажир 1973 года рождения, пассажирка 1974 года рождения, 19-летняя девушка и 15-летний подросток. Проверка обстоятельств ДТП продолжается.

Редакция «КП-Коми» приносит соболезнования родным и близким погибших в ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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