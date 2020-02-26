В детском саду Коми ребенок повредил палец

В детском саду в поселке Краснозатонский произошел инцидент: мальчик повредил палец. По словам мамы, ребенку оторвало фалангу. Родители обвиняют сотрудников дошкольного учреждения в халатности. Врачи, в свою очередь, говорят, что кость пальца не повреждена, пишет «БНК».

Пост об увечии ребенка его мать опубликовала в соцсети «ВКонтакте». По словам женщины, 19 февраля в детском садике ее ребенку дверью перебило фалангу указательного пальца левой руки. Сейчас мальчик лежит в ДРБ после операции. В скором времени ему предстоит еще одна операция, затем наступит реабилитация. Восстановить палец можно будет лишь частично: оторванную фалангу, по словам матери, «выкинули». Мать пострадавшего ребенка считает, что происшествие случилось по вине старшего воспитателя.

- Малыш испытал мучительную боль и получил ужасную психологическую травму на всю жизнь, - написала сыктывкарка в посте.

Женщина утверждает, что её ребенок пострадал из-за множества ошибок, допущенных руководством детского сада. По её словам, в учреждении часто меняются воспитатели, часто отсутствует младший воспитатель. Также она написала о том, что когда ребенок получил травму, ему не оказали сразу медицинскую помощь, медработника не было на месте, хотя рабочий день еще на тот момент не закончился. Сейчас мама мальчика обвиняет администрацию детсада в том, что та пытается «замять ситуацию».

В управлении дошкольного образования привели свою версию произошедшего. Из объяснительной руководителя детского сада №19 следует, что в день происшествия воспитатель группы готовилась к занятию по лепке. Большая часть детей сидела на стульчиках в ожидании занятия. Воспитанник пошел в раздевалку, чтобы взять игрушку из шкафчика для хранения одежды. Рука мальчика находилась в дверном проёме. В это время его сестра (которая является воспитанницей этой же группы) резко захлопнула дверь, в результате чего мальчик травмировал палец. По информации ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница», у него диагностировали ушибленную рану с дефектом в районе ногтя. Иными словами, произошло повреждение мягких тканей, кость не повреждена.

Когда дверь захлопнулась, воспитатель находилась рядом, всё произошло прямо на её глазах. Но так как все произошло очень быстро, педагог просто не успела помешать девочке.

Сразу после случившегося воспитатель подбежала к ребенку, увидела кровь и зажала пальцы ребенка, чтобы добежать до медицинского кабинета. Дежурство медицинской сестры на момент происшествия закончилось.

Педагог стала звать на помощь, прибежали сотрудники детского сада. Директор детсада наложила повязку, остановила кровотечение. Параллельно вызвали скорую помощь.

Воспитатель поднялась в группу и по телефону сообщила родителям о произошедшем. Вскоре приехал отец ребенка, который потребовал размотать бинт. Директор просила не делать этого до приезда скорой, однако отец размотал бинт и снял повязку.

Увидев рану, мужчина пришёл в ярость. Используя нецензурную лексику, он начал громко кричать на директора и воспитателя. Затем отец взял руками воспитателя в области шеи, далее – с силой толкнул женщину к стене. Педагог ударилась об стол, упала и потеряла сознание. В этот момент в помещение вошла бригада скорой помощи и мать воспитанника. Директор передала ребенка на руки матери. После оказания медицинской помощи, родители одели мальчика и вместе с ним ушли. Бригада скорой также оказала помощь воспитателю.

Придя в сознание, воспитатель отправилась домой в сопровождении своего сына. Дома ей стало хуже. Женщину доставили в травматологический пункт, где ей диагностировали ушиб грудной клетки. Воспитатель обратилась в отделение УВД. Проведена судебно-медицинская экспертиза, по данному факту ведется расследование.

20 февраля в учреждении было назначено проведение внутреннего служебного расследования. По результатам расследования администрацией будет принято управленческое решение.

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