Четверых жителей Коми оставили под наблюдением с подозрением на коронавирус

В Коми по состоянию на 27 февраля, 26 человек сняли с наблюдения по коронавирусу, среди них трое граждан Китая. Люди полностью здоровы, анализы пациентов показали, что опасной инфекции у них нет, сообщает пресс-служба Минздрава Коми.

Однако под медицинским наблюдением продолжают находиться еще четыре человека — жители Сыктывкара и Сыктывдинского района. Пока в республике все спокойно, страшная инфекция продолжает шагать по миру.

Во всем мире зарегистрировано уже 82149 случаев заболевания коронавирусом. 2801 человек погибли, 32 860 удалось победить болезнь и выписаться из больниц. Число выздоровевших пациентов за сутки в два раза превышает число заболевших: 2793 против 1154 случаев.

Как защитить себя в этой ситуации? Соблюдать меры профилактики, в том числе - заботиться о гигиене. Роспотребнадзор предупредил россиян, что коронавирус распространяется не только воздушно-капельным путём, но и через грязные руки и воду.

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Анализы пациентов показали, что опасной инфекции у них нет (подробности).