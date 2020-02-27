Жители Ыба выступили против появления скульптуры мамонта в селе

В среду, 26 февраля, в селе Ыб прошли общественные слушания, посвященные проекту экотропы «Каргортские легенды (Тропой динозавров)». Местные жители и ученые заявили, что реализовывать проект в таком виде, в каком он сейчас, нельзя.

В целом, по словам местных жителей, общественные слушания прошли спокойно. Сельчанка Наталья Паутова рассказала, что и жители Ыба, и ученые сошлись во мнении относительно проекта экотропы и выступили против проведения работ в местечке Каргорт.

Сельчане предложили сохранить излучину реки в максимально первозданном виде и перенести скульптуры мамонта и прочих мифических животных в центр Ыба и в этнопарк, а в Каргорте создать композицию «Живые камни».

На общественных слушаниях сельчане и ученые выступили против реализации проекта. Фото Владимира Мальцева

По словам другой местной жительницы, настоятель Свято-Вознесенского храма, иерей Георгий Модянов предложил вместо древних животных "посвятить" тропу деятельности Стефана Пермского.

Также участники слушаний отметили, что проект сырой и не выдерживает никакой критики. Он впустую съест все вложенные деньги и может привести к опасным последствиям. Геологи и биологи из ФИЦ Коми НЦ УрО РАН сказали, что прежде чем претворять проект в жизнь, нужно провести научные изыскания. Ранее они раскритиковали проект в своем заключении, отметив, что его реализация может привести к оползням и разрушению дороги.

Глава республиканского Минприроды Роман Полшведкин пообещал учесть все замечания ученых и жителей Ыба и подчеркнул, что последнее слово останется за сельчанами: по итогам слушаний выберут то решение, которое исключит урон природе.

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