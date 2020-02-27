2020-02-27T15:58:26+03:00
Общество

Жители Ыба выступили против появления скульптуры мамонта в селе

Ученые и сельчане остались недовольны проектом экотропы
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
С тропы открывается изумительный вид. Фото Владимира МальцеваС тропы открывается изумительный вид. Фото Владимира Мальцева
Изменить размер текста:

В среду, 26 февраля, в селе Ыб прошли общественные слушания, посвященные проекту экотропы «Каргортские легенды (Тропой динозавров)». Местные жители и ученые заявили, что реализовывать проект в таком виде, в каком он сейчас, нельзя.

В целом, по словам местных жителей, общественные слушания прошли спокойно. Сельчанка Наталья Паутова рассказала, что и жители Ыба, и ученые сошлись во мнении относительно проекта экотропы и выступили против проведения работ в местечке Каргорт.

Сельчане предложили сохранить излучину реки в максимально первозданном виде и перенести скульптуры мамонта и прочих мифических животных в центр Ыба и в этнопарк, а в Каргорте создать композицию «Живые камни».

На общественных слушаниях сельчане и ученые выступили против реализации проекта. Фото Владимира Мальцева

На общественных слушаниях сельчане и ученые выступили против реализации проекта. Фото Владимира Мальцева

По словам другой местной жительницы, настоятель Свято-Вознесенского храма, иерей Георгий Модянов предложил вместо древних животных "посвятить" тропу деятельности Стефана Пермского.

Также участники слушаний отметили, что проект сырой и не выдерживает никакой критики. Он впустую съест все вложенные деньги и может привести к опасным последствиям. Геологи и биологи из ФИЦ Коми НЦ УрО РАН сказали, что прежде чем претворять проект в жизнь, нужно провести научные изыскания. Ранее они раскритиковали проект в своем заключении, отметив, что его реализация может привести к оползням и разрушению дороги.

Глава республиканского Минприроды Роман Полшведкин пообещал учесть все замечания ученых и жителей Ыба и подчеркнул, что последнее слово останется за сельчанами: по итогам слушаний выберут то решение, которое исключит урон природе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые из Коми раскритиковали проект «тропы динозавров» в Ыбе

По их мнению, создание экотропы ни к чему хорошему не приведет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Сыктывкаре из психбольницы сбежали шестеро пациентов
Опубликован проект нового кафе, который построят в историческом центре Сыктывкара
В Сыктывкаре у дома в центре города нашли тело женщины
В Сыктывкаре между «Макси» и «Июнем» установят светофор за 1,3 млн рублей
В Ижме повар из Италии будет метать топор и прыгать через нарты
Сыктывкарские подростки объяснили, почему они бесцельно бродят в ТРЦ
Кому не придут счета за вывоз мусора в Коми в феврале
В Комистате рассказали, сколько времени жители Коми потратили на работу в прошлом году
Коми заняла 42 место в рейтинге регионов по количеству ДТП
Объявлен сбор денег на транспортировку в Башкирию тел погибших в ДТП под Усинском
Жителям Коми продавали газовое оборудование по завышенной цене
Спортсмены из Коми завоевали девять золотых медалей на первенстве по рукопашному бою
На Некрасова в Воркуте подожгли квартиру
Сыктывкарка проголосовала в конкурсе «Мисс Россия» и лишилась 70 тысяч
Сыктывкарец выиграл в лотерею 1,6 миллиона
В Усть-Вымском районе охотники добыли матерого волка
В Ижемском районе пьяный водитель насмерть сбил пешехода
Находка ученого из Коми вошла в пятерку крупных палеонтологических открытий
В Коми родители выпускников сдадут ЕГЭ
Арбитражный суд Коми переедет на Стефановскую площадь
В Коми нашли четыре фрагмента ракеты «Союз-2»
За 2019 год в Коми совершили более 16 тысяч преступлений
В Сыктывкаре пропал инвалид
Видео суровых развлечений воркутинцев облетело российские соцсети
В Коми на выходных придет метель
В Воркуте построят физкультурно-оздоровительный комплекс
В Инте нашли подрядчика для отлова бродячих собак
ФСБ задержала в Воркуте крупного наркодилера
В Сыктывкаре был побит температурный рекорд 1976 года