В ДТП под Сыктывкаром погиб мужчина и пострадали пять женщин

В пятницу, 28 февраля, под Сыктывкаром столкнулись «Нива» и автобус ПАЗ, в результате чего пострадали пять женщин и погиб мужчина. Об этом сообщили в городском управлении ГИБДД.

Как сообщает «Комиинформ», авария произошла в 18.10. 82-летний водитель «Нивы» ехал со стороны поселка Краснозатонский в сторону Сыктывкара. Пенсионер не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с автобусом №23, в котором ехали восемь пассажиров.

В результате ДТП пострадали пять женщин, которые находились в салоне ПАЗа. Одной из них 59 лет, второй – 57, третьей – 50, четвертой – 47, а пятой – 25. Всех пострадавших доставили в больницу. Кроме того, в аварии погиб водитель «Нивы».