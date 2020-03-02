2020-03-02T13:52:49+03:00
Общество

В Воркуте семью отправили на карантин из-за подозрений на коронавирус

Карантин также объявили в двух группах детсада
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Фото пресс-службы Минздрава КомиФото пресс-службы Минздрава Коми
Изменить размер текста:

Воркутинскую семью, которая вернулась домой после отдыха во Вьетнаме и Таиланде, отправили на карантин из-за подозрений на коронавирус. Об этом пишет «Комиинформ».

В воркутинском отделе Управления Роспотребнадзора Коми рассказали, что у семьи из четырех человек после поездки появились признаки простудного заболевания, не исключающего нового коронавируса. У отца симптоматика ярко выраженная, у матери и двух детей менее.

В отношении них организованы противоэпидемиологические мероприятия. По предписанию Роспотребнадзора, воркутинцев поместили в отдельные боксы и госпитализировали в инфекционную больницу, где они сейчас находятся под наблюдением. У них взяты пробы для определения коронавирусной инфекции. Всего будет проведено два анализа, которые должны показать положительный или отрицательный результат.

Родители отстранены от работы, дети от посещения детского сада и школы. Кроме того, в двух группах детсада, в одной из которых работала мать, а другую посещал ребенок, объявлен карантин на 14 дней. Также на карантине находится класс, где учился второй ребенок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четверых жителей Коми оставили под наблюдением с подозрением на коронавирус

Между тем, 26 человек сняли с наблюдения, среди них три жителя Китая (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если у вас будут ожоги, мы ответственности не несем!»: «КП» публикует запись разговора Валентина Диденко с продавцами сухого льда для роковой вечеринки
Супруг аптечного блогера не в первый раз покупал сухой лед, рассказал представитель фирмы-продавца [эксклюзив kp.ru, видео]
Новости 24