В Воркуте семью отправили на карантин из-за подозрений на коронавирус

Воркутинскую семью, которая вернулась домой после отдыха во Вьетнаме и Таиланде, отправили на карантин из-за подозрений на коронавирус. Об этом пишет «Комиинформ».

В воркутинском отделе Управления Роспотребнадзора Коми рассказали, что у семьи из четырех человек после поездки появились признаки простудного заболевания, не исключающего нового коронавируса. У отца симптоматика ярко выраженная, у матери и двух детей менее.

В отношении них организованы противоэпидемиологические мероприятия. По предписанию Роспотребнадзора, воркутинцев поместили в отдельные боксы и госпитализировали в инфекционную больницу, где они сейчас находятся под наблюдением. У них взяты пробы для определения коронавирусной инфекции. Всего будет проведено два анализа, которые должны показать положительный или отрицательный результат.

Родители отстранены от работы, дети от посещения детского сада и школы. Кроме того, в двух группах детсада, в одной из которых работала мать, а другую посещал ребенок, объявлен карантин на 14 дней. Также на карантине находится класс, где учился второй ребенок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четверых жителей Коми оставили под наблюдением с подозрением на коронавирус

Между тем, 26 человек сняли с наблюдения, среди них три жителя Китая (подробности)