2020-03-03T13:17:34+03:00
Общество

«Игра престолов» снова в деле. Вышла свежая порция картинок

Прокопий Уляшев опубликовал новую часть комиксов, которые год назад прославили его на всю Россию
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Между Джорахом Мормонтом и котом Леопольдом, помимо очевидной рыжести, есть и другое сходство — оба часто призывали к тому, чтобы жить дружно.Между Джорахом Мормонтом и котом Леопольдом, помимо очевидной рыжести, есть и другое сходство — оба часто призывали к тому, чтобы жить дружно.
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Экс-сыктывкарец Прокопий Уляшев выпустил новую часть комиксов, которые год назад прославили его на всю Россию и подарили работу в легендарной компании «Союзмультфильм». И на этот раз талантливый парень не стал изменять выбранному стилю — герои старых-добрых мультиков снова примерили на себя образы персонажей культового сериала «Игра престолов».

- Последние несколько месяцев я жил с явным ощущением того, что какой-то важный гештальт не закрыт. Слишком много героев не получили свои мультяшные альтер-эго. Поэтому – ловите четвертую часть картинок с героями советской анимации, перевоплотившимися в персонажей «Игры престолов», - пишет художник Прокопий Уляшов.

Напомним, что первая серия рисунков молниеносно разошлась по просторам интернета и была благосклонно принята фанатами «Игры престолов». Благодаря обрушивайся славе на парня обратила внимание киностудия «Союзмультфильм», где ему предложили работу.

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Талантливый художник Прокопий Уляшов уже месяц работает на крупнейшей киностудии анимации «Союзультфильм», куда его пригласили после успеха серии рисунков (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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