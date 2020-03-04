В Коми закупили медицинские маски для защиты от коронавируса

В Коми приняли дополнительные меры по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы республики.

Сегодня глава Республики Коми Сергей Гапликов принял участие в селекторном совещании с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой. На совещании рассмотрели вопросы выполнения решения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Благодаря своевременно принятым превентивным мерам сегодня ситуация в Республике Коми стабильная, заболевших короновирусной инфекцией нет.

Сергей Гапликов утвердил региональный план организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В республике разработали и утвердили дорожную карту организации обсервационного отделения в Сыктывкаре на базе Коми республиканского наркологического диспансера. Провели анализ готовности лечебно-профилактических организаций к приему больных новой коронавирусной инфекцией. Определили базовые учреждения для их госпитализации – стационары и отделения инфекционного профиля. Всего имеется 322 инфекционные койки, из них – 87 детских. Кроме того, есть в резерве 686 коек.

Были определены 19 структурных подразделений медицинских организаций для резервной обсервации лиц, предположительно контактных по новой коронавирусной инфекции.

На базе Коми республиканской больницы имеется переносной аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации. Персонал обучен, расходные материалы есть в наличии.

В учреждениях здравоохранения создан запас медицинских масок, хирургических халатов, противочумных костюмов, респираторов, одноразовых шапочек, защитных экранов и очков, расходных материалов для забора материалов для лабораторного исследования, дезинфицирующих препаратов, кожных антисептиков.

Дополнительно закупаются противочумные костюмы и респираторы, дезинфицирующие средства и комплекты изолированных носилок.

Диагностика новой коронавирусной инфекции организована на базе Центра гигиены и эпидемиологии Республики Коми в соответствии с распорядительными и методическими документами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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