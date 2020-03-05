Фигурант «дела Гайзера» Валерий Веселов выходит на свободу

Фигурант «дела Гайзера» авторитетный предприниматель Валерий Веселов — сегодня выйдет на свободу. Коммерсант, близкий к бывшему руководству республиканской власти, содержался с февраля этого года в ИК-29 в поселке Нижний Доманик под Ухтой. Об этом сообщает БНК.

Напомним, что Замоскворецкий районный суд Москвы 10 июня 2019 года признал Валерия Веселова виновным в двух эпизодах особо крупного мошенничества. Ему назначили наказание в виде 6,5 лет колонии общего режима. Бизнесмен провел более четырех лет в следственном изоляторе, где один день приравнивается к полутора дням колонии общего режима.

В заключении на сегодняшний день остаются шесть фигурантов «дела Гайзера»: сам бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, его предшественник Владимир Торлопов, экс-замглавы региона Алексей Чернов, бывший гендиректор Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми Игорь Кудинов и экс-руководитель ООО «УК «Советник» Наталья Моторина.

За решеткой, хотя и не в колонии, а в СИЗО находится также бывший зампред правительства Коми Константин Ромаданов, уголовное дело которого было выделено в отдельное производство из «дела Гайзера» в связи с заключением досудебного соглашения. Константину Ромаданову назначили семь лет лишения свободы.

В Замоскворецком суде сейчас в третий раз слушается уголовное дело в отношении Демьяна Москвина, который был управляющим офшорных компаний, принадлежащих Александру Зарубину. Демьян Москвин обвиняется в участии в организованном преступном сообществе, особо крупном мошенничестве и отмывании преступных доходов.

Некоторые фигуранты громкого дела уже вышли на свободу. В частности, свои сроки заключения отбыли Павел Марущак и Игорь Ковзель, который недавно выплатил полумиллионный штраф за коррупцию.

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