2020-03-05T11:50:39+03:00
Общество

Фигурант «дела Гайзера» Валерий Веселов выходит на свободу

Он отсидел в Коми чуть больше месяца
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Валерий Веселов сегодня выйдет на свободуВалерий Веселов сегодня выйдет на свободуФото: Алиса КОЗЛОВА
Изменить размер текста:

Фигурант «дела Гайзера» авторитетный предприниматель Валерий Веселов — сегодня выйдет на свободу. Коммерсант, близкий к бывшему руководству республиканской власти, содержался с февраля этого года в ИК-29 в поселке Нижний Доманик под Ухтой. Об этом сообщает БНК.

Напомним, что Замоскворецкий районный суд Москвы 10 июня 2019 года признал Валерия Веселова виновным в двух эпизодах особо крупного мошенничества. Ему назначили наказание в виде 6,5 лет колонии общего режима. Бизнесмен провел более четырех лет в следственном изоляторе, где один день приравнивается к полутора дням колонии общего режима.

В заключении на сегодняшний день остаются шесть фигурантов «дела Гайзера»: сам бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, его предшественник Владимир Торлопов, экс-замглавы региона Алексей Чернов, бывший гендиректор Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми Игорь Кудинов и экс-руководитель ООО «УК «Советник» Наталья Моторина.

За решеткой, хотя и не в колонии, а в СИЗО находится также бывший зампред правительства Коми Константин Ромаданов, уголовное дело которого было выделено в отдельное производство из «дела Гайзера» в связи с заключением досудебного соглашения. Константину Ромаданову назначили семь лет лишения свободы.

В Замоскворецком суде сейчас в третий раз слушается уголовное дело в отношении Демьяна Москвина, который был управляющим офшорных компаний, принадлежащих Александру Зарубину. Демьян Москвин обвиняется в участии в организованном преступном сообществе, особо крупном мошенничестве и отмывании преступных доходов.

Некоторые фигуранты громкого дела уже вышли на свободу. В частности, свои сроки заключения отбыли Павел Марущак и Игорь Ковзель, который недавно выплатил полумиллионный штраф за коррупцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фигурант «дела Гайзера» Игорь Ковзель заплатил штраф за коррупцию

Сумма штрафа составила 500 тысяч рублей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Работники сыктывкарского морга ответили в суде за то, что перепутали тела
В Сыктывкаре собирают деньги на лечение собаки, которую потрепал волк
Мэрия Сыктывкара отреагировала на жалобы горожан о гололеде
Коми стала вторым регионом в СЗФО по рождаемости
Сыктывкарец три года получал пенсию за умершего в другой стране отца
Температура выше нормы: какой будет погода в марте в Коми
В сыктывкарском бассейне откачали мужчину, ушедшего на дно из-за эпилепсии
В Усинске во время пожара погиб мужчина
В Сыктывкаре на ремонт дорог потратят более 100 млн рублей
На жительницу Печоры напал бешеный заяц
В Сыктывкаре на 9 мая крутое шоу покажет пилотажная группа «Русь»
Республика Коми оказалась последней в рейтинге устойчивого развития регионов
Осадки и аномальное тепло: прогноз на первые дни марта в Коми
Под Ухтой столкнулись три авто: пострадали женщина и ребенок
Лыжник из Коми помог сборной России завоевать «бронзу»
Воркутинское кольцо перекрывали на шесть часов
В ДТП под Ухтой пострадали четыре человека
Лыжник из Коми занял четвертое место на Кубке мира