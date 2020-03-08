В ДТП в Коми погибли шесть человек

В субботу, 7 марта, в Сосногорском районе столкнулись два автомобиля Renault, в результате чего погибли шесть человек и пострадали двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в 21.50. На трассе Ухта – Троицко-Печорск столкнулись два легковых автомобиля Renault. В результате ДТП пострадали шесть человек. Кроме того, в аварии пострадали двое детей. Их доставили в больницу. По факту случившегося проводится проверка. На месте происшествия работали следователи.

Фото: ГУ МЧС по Коми

Как сообщили в управлении ГИБДД по Коми, Renault Megane ехал со стороны Вуктыла. Неподалеку от деревни Дутово водитель выехал на встречную полосу и врезался в Renault Duster. В Renault Megane от полученных травм скончались водитель, 25, 28 и 29-летние пассажиры. Все молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности. В Renault Duster погибли 37-летний водитель и 41-летняя женщина, которая находилась на переднем пассажирском сиденье. Оба погибших были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: ГУ МЧС по Коми

В аварии также пострадали две пассажирки 2006 и 2012 года рождения, находившиеся на задних пассажирских сиденьях. Их в состоянии комы бортом санавиации доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. У детей диагностировали ушибы мозга и травмы живота. Девочки были пристегнуты ремнями безопасности.

Погибшего водителя Renault Megane в ноябре 2018 года лишили прав за управление авто в состоянии опьянения. Ему должны были вернуть удостоверение в мае. В течение года к административной ответственности мужчина не привлекался, а права получил в 2015 году.