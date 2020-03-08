2020-03-08T17:17:22+03:00
Общество

«Мама не хотела ехать, будто предчувствовала трагедию»: люди — о семье, погибшей в ДТП в Коми

Авария недалеко от Нижнего Одеса унесла жизни шести человек. Еще две маленькие девочки - в коме
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото ГУ МЧС по КомиФото ГУ МЧС по Коми
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Вчера поздно вечером в десяти километрах от поселка городского типа Нижний Одес произошло страшное ДТП, которое унесло жизни шестерых человек. За жизнь еще двоих маленьких девочек, которые сейчас находятся в коме, борются врачи. «КП-Коми» узнала, что известно о жертвах страшной трагедии.

Напомним, поздним вечером 7 марта на трассе столкнулись «Рено Дастер» и «Рено Меган». По официальным данным УГИБДД МВД по Коми, водитель «Рено Меган» выехал на встречную полосу, в результате чего и произошло столкновение. Известно также, что 29-летнего водителя «Меган», который тоже погиб в ДТП, лишили прав управления за езду в пьяном виде еще в ноябре 2018 года. Был ли он пьян в момент ДТП, неизвестно. Это предстоит выяснить следователям СУ СК России по Коми, которые занимаются резонансным ДТП.

Известно, что водитель и три пассажира «Рено Меган» - жители поселка Нижний Одес. Местные их характеризуют очень противоречиво. Одни пишут, что погибшие были неоднократно замечены в распитии спиртных напитков. Другие категорически опровергают информацию со словами, что и водитель, и пассажиры «Рено Меган» были хорошими людьми и примерными семьянинами - у всех были жены и дети.

Единственный неопровержимый факт в том, что жуткое ДТП унесло жизни шести человек, а две маленькие пассажирки «Рено Дастер» находятся в коме и еще не знают, что их родителей нет в живых. Известно, что погибшие в ДТП мама и папа девочек - жители Вуктыла. Сейчас за жизнь их детей борются врачи. Состояние малышек по-прежнему оценивается как тяжелое.

- Мама девочек ехала поездом с операции, в Ухте ее встретил муж с дочками, и они отправились домой - в Вуктыл. Родственники говорят, что она не хотела на операцию ехать, будто что-то предчувствовала. Но дали квоту - вот и поехала, когда еще предоставился бы такой шанс. Никто не предполагал, что произойдет такая трагедия! Детей невероятно жалко, - рассказала «КП-Коми» жительница Вуктыла.

Сейчас все жители маленького городка держат кулачки за выживших в трагедии девочек.

Редакция «КП-Коми» приносит соболезнования родным и близким погибших в страшном ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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