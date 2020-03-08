2020-03-08T18:09:07+03:00
Общество

В Сыктывкаре продадут верблюда, который катал детей на Стефановской площади

За него хотят четверть миллиона
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Фото: конный центр "Аврора"Фото: конный центр "Аврора"
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Сыктывкарский конный центр "Аврора" продает верблюда, который много лет катал детей на Стефановской площади. Об этом пишет «Комиинформ».

Директор центра Наталья Денисова отметила, что учреждение приняло очень непростое решение: сократить поголовье животных по финансовым причинам. На продажу выставлены пять лошадей, ослик и верблюд по кличке Мартин. Именно он катал детей на Стефановской площади. Животному 10 лет, и у него очень спокойный характер. Верблюд всю жизнь работает в городском прокате и побывал в 30 населенных пунктах вокруг своего города.

По словам Денисовой, Мартином заинтересовались в Воронежском цирке, однако ответа о покупке пока не дали. В случае, если верблюд будет продан, то на площади развлекать детей будет верблюдица Лейла, с которой Мартин работал по очереди. Цена верблюда - 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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