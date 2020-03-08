В Сыктывкаре продадут верблюда, который катал детей на Стефановской площади

Сыктывкарский конный центр "Аврора" продает верблюда, который много лет катал детей на Стефановской площади. Об этом пишет «Комиинформ».

Директор центра Наталья Денисова отметила, что учреждение приняло очень непростое решение: сократить поголовье животных по финансовым причинам. На продажу выставлены пять лошадей, ослик и верблюд по кличке Мартин. Именно он катал детей на Стефановской площади. Животному 10 лет, и у него очень спокойный характер. Верблюд всю жизнь работает в городском прокате и побывал в 30 населенных пунктах вокруг своего города.

По словам Денисовой, Мартином заинтересовались в Воронежском цирке, однако ответа о покупке пока не дали. В случае, если верблюд будет продан, то на площади развлекать детей будет верблюдица Лейла, с которой Мартин работал по очереди. Цена верблюда - 250 тысяч рублей.