Фигуранта «дела Гайзера» Торлопова отправили в ухтинскую колонию

Фигурант «дела Гайзера» экс-глава Коми, бывший сенатор Владимир Торлопов этапирован в колонию под Ухтой для отбывания оставшегося срока наказания. Об этом сообщает «Комиинформ» со ссылкой на свои источники.

Срок заключения Торлопова истекает в январе 2023 года. Однако бывший сенатор будет претендовать на условно-досрочное освобождение.

К настоящему времени Владимир Александрович может рассчитывать на УДО. Вопрос подготовки соответствующих документов сейчас в стадии решения, - отметил адвокат экс-главы Коми Владимир Володарский.

По его словам, последующее нахождение в условиях вне свободы может усугубить и без того существенно ухудшенное состояние здоровья Торлопова. Защитник добавил, что у бывшего сенатора произошло несколько инсультов. Поэтому фигурант дела нуждается в постоянном медицинском наблюдении и качественном лечении. Это, по словам адвоката, невозможно в условиях исправительного учреждения.

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