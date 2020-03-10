СМИ: «После выходок Джигана ухтинка Оксана Самойлова собирается подать на развод»

Известная ухтинская модель и бизнес-леди Оксана Самойлова переживает серьезный семейный кризис. Ее супруг — известный рэпер Джиган — сейчас находится в элитной клинике в США.

Поклонники 34-летнего Джигана в шоке от его поведения: рэпер выходит в прямые эфиры в нетрезвом состоянии, матерится при детях и скандалит с коллегами, сбрил брови и бороду. Как выяснили СМИ, Денис Устименко-Вайнштейн (именно так по паспорту зовут украинского исполнителя) сейчас находится в элитной клинике, где пациентов избавляют от наркотической и алкогольной зависимостей: по официальному прайсу один день в медучреждении обходится примерно в 200 тысяч рублей. Несмотря на запрет гаджетов, Джиган продолжает выходить в соцсети и оставлять странные послания подписчикам и жене, вымаливая у неё прощение.

Как оказалось, рэпер слишком бурно отмечал рождение долгожданного сына Давида, которого Оксана родила 18 февраля. Из-за бурных вечеринок многодетный отец (пара также воспитывает троих дочерей) стал агрессивным и вымещал злость на жене и детях. Так, в одном из своих прямых эфиров Джиган потребовал от пятилетней дочери принести папе еще пива. А жена, говорят, сдала его в клинику после того, как он набросился на нее с кулаками. Между тем, общаться с прессой ни Денис, ни Оксана пока не готовы: ни одному из супругов «Комсомолка» не смогла дозвониться. Кроме того, со своими пиарщиками исполнитель также не выходит на связь. Тем временем, как сообщает пресса, Оксана Самойлова, устав терпеть выходки мужа, собирается подать на развод. Пользователи соцсетей поддерживают это решение и очень сочувствуют многодетной маме.

Отметим также, что Денис Устименко-Вайнштейн родом из Одессы. Музыкант всегда мечтал о большой семье. Мечту начал осуществлять после того, как на вечеринке в московском ночном клубе познакомился со студенткой из Ухты Оксаной Самойловой. Через неделю после знакомства парочка улетела на Сейшелы, уже вскоре Джиган написал песню «Холодное сердце», там есть строчка «ты та, от которой мне нужны дети»: это было посвящено Оксане. Денис и Оксана вместе 10 лет. У пары четыре ребенка, и все эти 10 лет Самойлова развивала свой бизнес и трудилась над «картинкой» счастливой семьи. «Я очень горжусь своей женой. Она ни разу не пришла ко мне и не сказала: «Милый, дай денег на новый магазин». Оксана ответственно относится к своей работе и к семейному бюджету», - хвалился в интервью Джиган. Оксана очень старалась. Как она залатает огромную пробоину в своей «семейной лодке» - узнаем в ближайшее время.

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