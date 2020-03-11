В Ухте для спасения кошки пришлось сверлить стену в подъезде

Необычную спасательную операцию провели в доме № 63 на улице Ленина в Ухте. Людям пришлось вытаскивать кошку, которая застряла в стене. Процесс её спасения сняли на видео.

Спасение кошки в Ухте. Видео из группы "УК "Март" "ВКонтакте".

Соня пролезла в раздробленное перекрытие в полу, куда уходит канализация, и спустилась этажом ниже. Чтобы вытащить мохнатого Монте-Кристо, пришлось долбить стену со стороны подъезда. Во время спасательной операции Соня несмотря на шум и тесноту вела себя спокойно, только мяукала. Усатая серьезно не пострадала.

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