2020-03-11T12:04:30+03:00
Общество

В Ухте для спасения кошки пришлось сверлить стену в подъезде

С Соней все хорошо, она здорова
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Кошка была спокойна несмотря на тесноту. Фото из группы "УК Март" "ВКонтакте"Кошка была спокойна несмотря на тесноту. Фото из группы "УК Март" "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Необычную спасательную операцию провели в доме № 63 на улице Ленина в Ухте. Людям пришлось вытаскивать кошку, которая застряла в стене. Процесс её спасения сняли на видео.

Спасение кошки в Ухте. Видео из группы "УК "Март" "ВКонтакте".

Соня пролезла в раздробленное перекрытие в полу, куда уходит канализация, и спустилась этажом ниже. Чтобы вытащить мохнатого Монте-Кристо, пришлось долбить стену со стороны подъезда. Во время спасательной операции Соня несмотря на шум и тесноту вела себя спокойно, только мяукала. Усатая серьезно не пострадала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Койгородке судебные приставы помогали спасать новорожденных щенков Малышей бросили умирать в пакете около малосемейного общежития (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Значение имени Никита
Имя Никита связано с Никой, древнегреческой богиней победы. Обладатели этого имени, можно сказать, обречены на успех. Однако для того, чтобы добиться поставленных целей, Никите предстоит долгий и упорный труд, победа не будет слишком легкой
«Косплеер — нормальное русское слово»: кто платит нашим девушкам за переодевание в легкомысленных принцесс
Сколько можно зарабатывать, перевоплощаясь в фантастических персонажей? Об этом мы поговорили с Софией Летяго, известной в мире косплея как Katssby [видео]
Новости 24