2020-03-12T17:37:59+03:00
Общество

«Не надо вертеть Конституцию как дворовую девку!»

Из-за поправок в главный документ страны в Госсовете Коми разругались депутаты
Дарья ЮДИНА
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Депутаты Госсовета долго спорили и ругались из-за поправок к КонституцииДепутаты Госсовета долго спорили и ругались из-за поправок к КонституцииФото: Дарья ЮДИНА
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Сегодня в Госсовете Коми прошло внеочередное заседание. Оно было посвящено поправкам в Конституцию, которые вынесут на общероссийское голосование 22 апреля.

Поправки предусматривают закрепление ряда социальных норм, в частности, индексацию пенсий и уравнивание прожиточного минимума с МРОТом. Кроме того, они предполагают так называемое обнуление президентских сроков, уменьшение числа судей Конституционного суда, расширение полномочий парламента, ужесточение требований к кандидатам на государственные посты, включение требования к российским госдеятелям об отсутствии счетов за рубежом.

Решать судьбу этих поправок жители Коми вместе с другими россиянами будут в апреле. На проведение голосования в республике из регионального бюджета выделят 49,7 млн рублей. Эти деньги перенаправят из средств, которые заложили на финансирование грантов отличившихся в эффективном управлении муниципалитетов. Правда, министр финансов Галина Рубцова заверила, что эти средства позже вернут в бюджет.

Галина Рубцова заверила, что деньги вернут в бюджет Фото: Дарья ЮДИНА

Галина Рубцова заверила, что деньги вернут в бюджетФото: Дарья ЮДИНА

У депутатов на заседании комитетов возникли вопросы к министру. Так, Татьяна Саладина заметила, что указ президента о проведении голосования еще не вышел - не рано ли принимать поправки в бюджет? Галина Рубцова ответила, что дополнительное время нужно для того, чтобы согласовать изменения в бюджете с федеральным ведомством и должным образом подготовиться к голосованию.

Других депутатов смутила и сумма финансирования, и то, что деньги заберут из средств на гранты. Галина Рубцова заявила, что трату каждой копейки из 49,7 млн рублей проконтролируют. Она напомнила, что гранты распределят в четвертом квартале - до этого срока средства гарантированно восстановят.

Уже на внеочередном заседании десятой сессии Госсовета представитель фракции КПРФ Олег Михайлов отметил, что включать в повестку вопрос о поправках к Конституции рано - существуют противоречия с рядом законов. Он предложил исключить первый вопрос из повестки, но большинство народных избранников не поддержали его.

Затем руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Коми Сергей Усачев озвучил полный список поправок. Позже Олег Михайлов снова выразил несогласие с выдвинутыми поправками. В частности, он заявил что одна из них может ограничить суверенитет республики и, соответственно, права жителей Коми. Также он указал на то, что ряд положений дублирует уже имеющиеся статьи. Депутат напомнил коллегам об ответственности перед будущими поколениями и призвал «не вертеть Конституцию как дворовую девку». Владимир Жариков сделал замечание коллеге за некорректное высказывание. Леонид Вокуев парировал Олегу Михайлову, заявив, что менять Конституцию нужно вслед за пришедшими переменами: «Нужно народу дать дорогу для голосования, для принятия решения», - отметил он.

Вокуев также сказал, что над новой редакцией основного закона России трудились профессионалы. На это Олег Михайлов возразил, что в экспертную группу вошли танцоры и шоумены, компетенция которых вызывает сомнения.

В разговор включился вице-спикер Василий Смалий:

- В первую очередь, мы должны дать людям право проголосовать. Есть целый месяц для ознакомления с поправками. Прекратите рассказывать сказки: никакой революции сверху поправки к Конституции не предполагают. Революция - это скорее к вам, Олег Алексеевич.

В итоге «за» проголосовали 22, «против» - два человека, два человека воздержались. После депутаты перешли к вопросу о выделении денег на сопровождение проведения голосования.

Екатерину Дьячкову удивило то, что на голосование деньги в бюджете нашли, а на решение первоочередных проблем их найти не могут много лет. Народная избранница заявила, что менять Конституцию не нужно - нужно соблюдать нормы действующей. Свою речь она попросила считать официальным обращением к парламенту. На её слова отреагировал заместитель генерального прокурора России Алексей Захаров, который присутствовал на заседании. Он сказал, что даст поручение о проведении проверки по всем озвученным ею проблемам.

В итоге законопроект утвердили: «за» проголосовали 23 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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