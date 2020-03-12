Кожвинские душегубы пытались обжаловать пожизненное заключение

Денис Фадеев и Денис Попов, которые с особой жестокостью убили двух детей и их дедушку в Кожве больше года назад, пытались обжаловать пожизненное заключение. Однако им это не удалось.

3 марта Судебная коллегия по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге рассмотрела дело кожвинских душегубов в закрытом заседании. Она оставила без изменений приговор Верховного суда Коми в отношении убийц.

Напомним, что больше года назад в поселке городского типа Кожва произошло чудовищное убийство, которое потрясло республику. Денис Фадеев и Денис Попов до смерти избили подростка, надругались и задушили его сестру и убили очевидца трагедии — их дедушку. 9 декабря Верховный суд Коми назначил им наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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