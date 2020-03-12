2020-03-12T11:17:12+03:00
Общество

Кожвинские душегубы пытались обжаловать пожизненное заключение

Они убили двух подростков и их дедушку
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Кадры оперативной съемкиКадры оперативной съемки
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Денис Фадеев и Денис Попов, которые с особой жестокостью убили двух детей и их дедушку в Кожве больше года назад, пытались обжаловать пожизненное заключение. Однако им это не удалось.

3 марта Судебная коллегия по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге рассмотрела дело кожвинских душегубов в закрытом заседании. Она оставила без изменений приговор Верховного суда Коми в отношении убийц.

Напомним, что больше года назад в поселке городского типа Кожва произошло чудовищное убийство, которое потрясло республику. Денис Фадеев и Денис Попов до смерти избили подростка, надругались и задушили его сестру и убили очевидца трагедии — их дедушку. 9 декабря Верховный суд Коми назначил им наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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