Кожвинские душегубы услышат приговор 9 декабря

4 октября пьяные отморозки в Кожве Печорского района Коми убили пожилого мужчину и его внуков — мальчика и девочку. Тогда циничное тройное убийство прогремело на всю республику. Спустя год и два месяца подсудимые услышат приговор в Верховном суде Коми, сообщает пресс-служба ведомства.

Рассмотрение громкого уголовного дело в Верховном суде Коми было закрытым, но резолятивная часть решения суда, в которой сообщаются итоги рассмотрения дела, пройдет в Сыктывкаре в открытом режиме. По итогам судебного разбирательства прокурор запросил для обоих фигурантов дела пожизненное заключение.

Досудебное расследование громкого уголовного дела завершилось этим летом. Как сообщало СУ СК по Коми, 4 октября 2018 года в Кожве в одном из частных домов произошла ссора, отношения выясняли нетрезвая хозяйка дома и ее сожитель, а также его приятель. Женщина громко ругалась с двумя мужчинами. Очевидцем конфликта стал ее 16-летний сын. Парень попытался заступиться за мать, за что его с остервенением избили. Молодой человек скончался на месте.

Труп брата увидела 13-летняя дочь хозяйки дома. Сообщники решили задушить девочку, чтобы она не сообщила в полицию. При этом «один из них совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера». Серию кровожадных преступлений завершило убийство дедушки. Пенсионер ждал детей возле дома, сообщники решили избавиться и от него. Старика позвали в дом и убили. Несколько дней фигуранты уголовного дела скрывались в лесу, где их и задержали. В ходе расследования фигуранты признали вину по предъявленному обвинению частично.

Отметим, что трагедия, произошедшая в Кожве, не оставила равнодушных. На похороны убитых деньги собирали всем миром, люди несли к дому детей цветы и игрушки. Проводить в последний путь дедушку и его внуков вышли практически все жители поселка.

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