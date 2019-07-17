Обвиняемым в убийстве дедушки и двух внуков в Кожве грозит пожизенный срок

Завершено досудебное расследование убийства дедушки и двух его несовершеннолетних внуков. Страшное преступление произошло осенью прошлого года в поселке Кожва Печорского района. Перед Верховным судом Коми предстанут женщина и двое мужчин, один из которых в момент преступления был ее сожителем.

Циничное тройное убийство прогремело на всю республику. 3 октября в Кожве в одном из частных домов произошла ссора, отношения выясняли нетрезвая хозяйка дома ее сожитель, а также его приятель. Женщина громко ругалась с двумя мужчинами. Очевидцем конфликта стал ее 16-летний сын. Парень попытался заступиться за мать, за что его с остервенением избили. Молодой человек скончался, получив травмы, не совместимые с жизнью. Труп брата увидела 13-летняя дочь хозяйки дома. Сообщники решили задушить девочку, чтобы она не сообщила в полицию. Серию кровожадных преступлений завершило убийство дедушки. Пенсионер ждал детей возле дома, сообщники решили избавиться и от него. Старика позвали в дом и убили.

Фигурантам вменяется в вину несколько эпизодов преступной деятельности: первое - убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное группой лиц, по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление, второе - кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, третье - незаконное проникновение в жилище, совершенная против воли проживающего в нем лица. Кроме того, одному из сообщников инкриминируются действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а второму – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Только за тройное убийство им грозит пожизненное лишение свободы.

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