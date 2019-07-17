2019-07-17T16:07:24+03:00
Происшествия

Обвиняемым в убийстве дедушки и двух внуков в Кожве грозит пожизенный срок

Сообщники вначале избили до смерти 16-летнего парня, затем его 13-летнюю сестру, а потом "убрали" престарелого свидетеля
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
В Верховном суде Коми рассмотрят дело о тройном убийстве в поселке Кожва Печорского района. Фигуранты обвиняются в убийстве дедушки и двух его внуков.В Верховном суде Коми рассмотрят дело о тройном убийстве в поселке Кожва Печорского района. Фигуранты обвиняются в убийстве дедушки и двух его внуков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Завершено досудебное расследование убийства дедушки и двух его несовершеннолетних внуков. Страшное преступление произошло осенью прошлого года в поселке Кожва Печорского района. Перед Верховным судом Коми предстанут женщина и двое мужчин, один из которых в момент преступления был ее сожителем.

Циничное тройное убийство прогремело на всю республику. 3 октября в Кожве в одном из частных домов произошла ссора, отношения выясняли нетрезвая хозяйка дома ее сожитель, а также его приятель. Женщина громко ругалась с двумя мужчинами. Очевидцем конфликта стал ее 16-летний сын. Парень попытался заступиться за мать, за что его с остервенением избили. Молодой человек скончался, получив травмы, не совместимые с жизнью. Труп брата увидела 13-летняя дочь хозяйки дома. Сообщники решили задушить девочку, чтобы она не сообщила в полицию. Серию кровожадных преступлений завершило убийство дедушки. Пенсионер ждал детей возле дома, сообщники решили избавиться и от него. Старика позвали в дом и убили.

Фигурантам вменяется в вину несколько эпизодов преступной деятельности: первое - убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное группой лиц, по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление, второе - кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, третье - незаконное проникновение в жилище, совершенная против воли проживающего в нем лица. Кроме того, одному из сообщников инкриминируются действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а второму – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Только за тройное убийство им грозит пожизненное лишение свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девочку задушили, а мальчика и дедушку — забили до смерти

Следователи выясняют обстоятельства трагедии, произошедшей в Кожве (подробности)

Безжалостная расправа над семьей в Печоре: пьяные отморозки убили дедушку с внуками

Душегубцы скрылись с места происшествия, сейчас их ищет полиция, сообщают местные жители (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Сыктывкаре отремонтируют памятник героям Гражданской войны
В Сыктывкаре пес едва не задушил поводком шестилетнего ребенка
В Усть-Куломском районе в ДТП погиб младенец
В Воркуте депутат совета подозревается в интимной связи с несовершеннолетней сиротой
В Сыктывкаре одну из улиц города сделают длиннее
МЧС по Коми: в Усть-Куломском районе нет подтопленных жилых домов
В Коми предстанет перед судом мужчина, сознавшийся в убийстве тети-инвалида
В Сыктывкаре на Покровском бульваре появится кремль с горками и лесенками
В Печоре умерла 3-летняя девочка, выпавшая из окна второго этажа
В Коми покупатель трактора на "Авито.ру" так и не дождался заказа
«Лиза Алерт» в Коми ищет добровольцев
Три человека погибли на пожаре в Корткеросском районе Коми
СМИ сообщает о смертельном ДТП с автобусами Сыктывкаре, которого не было
В Сыктывкаре по требованию прокуратуры горожанам вернули деньги за вывоз мусора
В Воркуте 39-летняя горожанка варила наркотики на кухне
В Ухте ищут водителя, сбившего 20-летнего пешехода