В Кожве простились с жертвами пьяных отморозков: проводить их вышел весь поселок

СЕГОДНЯ 13:13 2018-10-08T13:33:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кожве хоронят дедушку и внуков, которых безжалостно убили пьяные отморозки. Проводить их в последний путь вышли все жители поселка и близлежащих поселений.

«Слезы, слезы, слезы», - пишут люди, участвующие в похоронной процессии. Траурная вереница из медленно идущих людей и сопровождающих их машин скорой помощи и полиции растянулась по дороге до кладбища.

Надо отметить, что внезапная трагедия сплотила жителей Печорского района Коми. За несколько дней они собрали около 100 тысяч рублей, чтобы достойно проводить в последний путь убитых 59-летнего Николая, его 14-летнего внука Николая и 12-летную внучку Марию. Деньги перевели Екатерине Лабута - жене старшего брата погибших детей. Одно из ритуальных агенств Печоры сделало для погибших гробы по себестоимости и бесплатно предоставило кресты на могилы

Напомним, что 4 октября в одном из домов поселка Кожва Печорского района нашли три тела. Были убиты 59-летний дедушка и его внуки - 14-летний мальчик и 12-летняя девочка. Детей задушили, а дедушку забили до смерти. Печорских отморозков поймали в лесу только на третий день после трагедии.