«Каждый день рискую быть сбитым авто»: сыктывкарец судится с мэрией из-за недоступных ПАЗиков

Сегодня, 13 марта, в Сыктывкарском городском суде состоялось предварительное судебное заседание по иску общественника Ильи Костина к городской мэрии. Активист требует обязать администрацию оборудовать автобусы специальными приспособлениями, чтобы люди с инвалидностью могли свободно пользоваться городским транспортом. Ныне с этим не все хорошо — отдаленные части города соединены с центром маловместительными ПАЗиками. Человек на коляске в них забраться попросту не может.

С 2014 года Илья Костин написал сотни писем в городскую мэрию о том, что ПАЗики недоступны для людей с инвалидностью. Активист получал отписки и писал новые письма. Круговорот документации в природе завершился иском в суд, где мужчина решил отстаивать свое право на доступную среду.

На суде Илья Костин рассказал, что живет на улице Ручейной. Сравнительно молодой микрорайон с центром связывают маршруты №№6 и 20. Эти ПАЗики не оборудованы для инвалидов. Таким образом, уже много лет Илья вынужден к месту работы и учебы передвигаться на коляске прямо по проезжей части.

Предварительное судебное заседание прошло быстроФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

— Каждый день я рискую быть сбитым машинами. Ко всему прочему, мне приходится передвигаться в неблагоприятных погодных условиях — в дожди, жуткие ветра, 30-градусные морозы, - отметил он.

Кстати, представители мэрии на предварительное судебное заседание не явились. Судья изучил материалы дела и постановил назначить основное судебное заседание на 24 апреля. На нем общественник предоставит доказательства бедственного положения людей с инвалидностью, которые не могут передвигаться по городу на ПАЗиках.

Напомним, что совсем недавно «КП-Коми» и общественник инспектировали автобусы и пришли к неутешительному выводу. Даже специализированные для маломобильных групп населения автобусы (маршрут №55) доступны не для всех. Между тем, существует специальное постановление мэрии о создании благоприятных условий движения для маломобильных групп населения, которое было опубликовано в 2018-м году. Тем не менее, не только люди с инвалидностью, но и мамы с колясками, и пенсионеры не всегда могут забраться в маловместительный автобус. Илья Костин убежден, что мэрия должна контролировать этот вопрос, так как статья Федерального закона №15-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» обязывает органы власти обеспечить беспрепятственный доступ в городской пассажирский транспорт для людей, передвигающихся на креслах-колясках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему в России инвалиды каждый день, как на войне

Корреспондент «КП» на день пересел в инвалидную коляску, чтобы проверить, как к людям с ограниченными возможностями относятся власти и обычные прохожие (подробности).