2020-03-13T13:22:03+03:00
Общество

Воспитали на свой кошелек: родители в Коми начнут штрафовать за хамство детей в школе?

Нужны ли такие меры в учебных заведениях республики?
Екатерина САВЕНКОДарья ЮДИНА
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Ученика бояться - в школу не ходить?Ученика бояться - в школу не ходить?Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Общероссийский профсоюз педагогов разработал законопроект, который предлагает наказывать родителей рублем за хамство их отпрысков в школах. За оскорбление своим чадом преподавателя они должны будут заплатить от 500 до трех тысяч рублей. А если вдруг школьник нападет на учителя, размер штрафа увеличится до пяти тысяч. Нужен ли этот законопроект, размышляла «КП-Коми».

Почему сейчас?

Инициатива с законопроектом возникла не на пустом месте. Недавний шокирующий случай агрессии произошел в Ульяновске: 15-летний школьник напал на 59-летнюю учительницу математики с ножом и ранил ее в живот. По сообщениям местных СМИ, нападение парень планировал — специально опоздал на урок алгебры, чтобы разозлить учительницу, затем убить ее, а после покончить с собой. Орудие убийства подросток сделал сам: к зажигалке изолентой примотал лезвие. Преподаватель, слава богу, выжила. Подростка арестовали.

В поправках в законопроект общественники предлагают наказывать обнаглевших школьников не только за оскорбления учителей. За нанесение побоев учителю во время исполнения им профессиональных обязанностей предлагается лишать свободы на срок до трех лет, а за те же деяния, совершенные группой лиц, — до шести. Кроме того, ответственность за неуважительное отношение к педагогам будут нести должностные и юридические лица. Юрлица за унижение чести и достоинства учителей будут штрафовать на 100-150 тысяч рублей.

Ученики против учителей

Громкие случаи в Коми доказывают, что некоторым детям явно не хватает здравомыслия. Так, в 2015 году на преподавателя сыктывкарского вуза Анатолия Кораблева напали два подростка с перочинным ножом. Тогда школьники пинали мяч через проезжую часть, преподаватель просто напомнил им о ПДД. В ответ мужчина услышал трехэтажный мат, а потом обнаружил, что мальчики ринулись за ним. Преподавателю пришлось схватить одного из наглецов за руку, чтобы утихомирить. Полицию он тогда вызывать не стал.

В феврале этого года нехорошую славу получила сыктывкарская школа: один семиклассник постоянно «кошмарил» окружающих, замахивался на учителей и регулярно угрожал убить директора. Парня взяли под контроль правоохранительные органы и городская администрация.

Когда все наоборот

Между тем, известны случаи, когда и ученикам доставалось от учителей. В 2012 году на сыктывкарского учителя словесности завели уголовное дело: она бросила связку ключей в голову 12-летнего сироты, а затем избила его ремнем. Ребенок жаловаться на учительницу побоялся, но его мучили боли, поэтому он обратился к врачу. После этого история дошла до руководства учреждения.

В том же году в Воркуте учительница русского, недовольная знаниями двух учеников, подняла на них руку: одного мальчика взяла за волосы и трижды ударила головой о классную доску, другого ударила в лицо кулаком. На женщину завели уголовное дело.

Родители и учителя единодушны

Учителя и родители в Коми согласны с тем, что штрафы за хамство в школах нужно вводить.

Дилия Ханова. Фото из архива героини публикации

Дилия Ханова. Фото из архива героини публикации

– С хамским поведением учеников я никогда не сталкивалась, но рассказы об агрессии в школах часто всплывают в сети. Это прекрасная инициатива, которая позволит скорректировать поведение учеников, например, подростков, которые в силу возраста, когда гормоны «гуляют», не всегда могут адекватно оценивать свое поведение. При этом не стоит забывать, что огромную роль в поведении школьников играет воспитание, которое начинается в семье, а не дается в школе, во что ошибочно верят многие родители, - говорит преподаватель из Усинска Дилия Ханова.

Ольга Коняева. Фото из архива героини публикации

Ольга Коняева. Фото из архива героини публикации

Сыктывкарка Ольга Коняева заочно поддерживает Дилию Ханову. Правда, для неё не все так однозначно.

– Оскорбления и нападения на учителей совершенно недопустимы. Мы цивилизованные люди, из любой конфликтной ситуации можно всегда найти выход. Тем не менее, возникает вопрос: как доказать агрессию школьника? Гипотетически и учителя могут относиться предвзято к некоторым своим ученикам. И даже могут спровоцировать конфликтную ситуацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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