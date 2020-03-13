Воспитали на свой кошелек: родители в Коми начнут штрафовать за хамство детей в школе?

Общероссийский профсоюз педагогов разработал законопроект, который предлагает наказывать родителей рублем за хамство их отпрысков в школах. За оскорбление своим чадом преподавателя они должны будут заплатить от 500 до трех тысяч рублей. А если вдруг школьник нападет на учителя, размер штрафа увеличится до пяти тысяч. Нужен ли этот законопроект, размышляла «КП-Коми».

Почему сейчас?

Инициатива с законопроектом возникла не на пустом месте. Недавний шокирующий случай агрессии произошел в Ульяновске: 15-летний школьник напал на 59-летнюю учительницу математики с ножом и ранил ее в живот. По сообщениям местных СМИ, нападение парень планировал — специально опоздал на урок алгебры, чтобы разозлить учительницу, затем убить ее, а после покончить с собой. Орудие убийства подросток сделал сам: к зажигалке изолентой примотал лезвие. Преподаватель, слава богу, выжила. Подростка арестовали.

В поправках в законопроект общественники предлагают наказывать обнаглевших школьников не только за оскорбления учителей. За нанесение побоев учителю во время исполнения им профессиональных обязанностей предлагается лишать свободы на срок до трех лет, а за те же деяния, совершенные группой лиц, — до шести. Кроме того, ответственность за неуважительное отношение к педагогам будут нести должностные и юридические лица. Юрлица за унижение чести и достоинства учителей будут штрафовать на 100-150 тысяч рублей.

Ученики против учителей

Громкие случаи в Коми доказывают, что некоторым детям явно не хватает здравомыслия. Так, в 2015 году на преподавателя сыктывкарского вуза Анатолия Кораблева напали два подростка с перочинным ножом. Тогда школьники пинали мяч через проезжую часть, преподаватель просто напомнил им о ПДД. В ответ мужчина услышал трехэтажный мат, а потом обнаружил, что мальчики ринулись за ним. Преподавателю пришлось схватить одного из наглецов за руку, чтобы утихомирить. Полицию он тогда вызывать не стал.

В феврале этого года нехорошую славу получила сыктывкарская школа: один семиклассник постоянно «кошмарил» окружающих, замахивался на учителей и регулярно угрожал убить директора. Парня взяли под контроль правоохранительные органы и городская администрация.

Когда все наоборот

Между тем, известны случаи, когда и ученикам доставалось от учителей. В 2012 году на сыктывкарского учителя словесности завели уголовное дело: она бросила связку ключей в голову 12-летнего сироты, а затем избила его ремнем. Ребенок жаловаться на учительницу побоялся, но его мучили боли, поэтому он обратился к врачу. После этого история дошла до руководства учреждения.

В том же году в Воркуте учительница русского, недовольная знаниями двух учеников, подняла на них руку: одного мальчика взяла за волосы и трижды ударила головой о классную доску, другого ударила в лицо кулаком. На женщину завели уголовное дело.

Родители и учителя единодушны

Учителя и родители в Коми согласны с тем, что штрафы за хамство в школах нужно вводить.

Дилия Ханова. Фото из архива героини публикации

– С хамским поведением учеников я никогда не сталкивалась, но рассказы об агрессии в школах часто всплывают в сети. Это прекрасная инициатива, которая позволит скорректировать поведение учеников, например, подростков, которые в силу возраста, когда гормоны «гуляют», не всегда могут адекватно оценивать свое поведение. При этом не стоит забывать, что огромную роль в поведении школьников играет воспитание, которое начинается в семье, а не дается в школе, во что ошибочно верят многие родители, - говорит преподаватель из Усинска Дилия Ханова.

Ольга Коняева. Фото из архива героини публикации

Сыктывкарка Ольга Коняева заочно поддерживает Дилию Ханову. Правда, для неё не все так однозначно.

– Оскорбления и нападения на учителей совершенно недопустимы. Мы цивилизованные люди, из любой конфликтной ситуации можно всегда найти выход. Тем не менее, возникает вопрос: как доказать агрессию школьника? Гипотетически и учителя могут относиться предвзято к некоторым своим ученикам. И даже могут спровоцировать конфликтную ситуацию.

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