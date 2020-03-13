2020-03-13T13:13:13+03:00
Общество

"Несколько дней из-под земли доносились стоны": воспоминания жительницы Коми о войне

Раиса Сырова встретила войну юной девушкой
Дарья ЮДИНА
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Раиса Григорьевна вместе с односельчанами. Фото из архива героини публикацииРаиса Григорьевна вместе с односельчанами. Фото из архива героини публикации
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В этом году Великой Победе — 75 лет. «КП-Коми» напомнит, какой она досталась ценой. Первая история – воспоминания Раисы Сыровой, которая долгое время прожила в поселке Зимстан Усть-Куломского района.

Раиса Сырова. Фото из архива героини публикации

Раиса Сырова. Фото из архива героини публикации

Как саранча

Раиса Алексеевна родилась 14 июня 1919 года на хуторе Хлебодаровский Краснодарского края. Страшную войну она встретила нежной 22-летней девушкой. Раиса вместе с сестрами Марусей, Саней и Дуней без устали трудились в госпитале: ухаживали за русскими солдатами, стирали белье, резали бинты, рыли окопы. Раиса Григорьевна вспоминала, что им приходилось маскировать танки: их окапывали так, что из-под земли было видно только дуло.

В конце 1942 года, когда советские войска отступали, в хутор пришли фашисты. Начались обыски. Семьи, где находили красноармейцев, расстреливали. Немцы прошлись по селу, как саранча: сожгли дома, отравили колодцы, забрали последнюю еду. Люди были вынуждены жить в землянках.

— Наши отступили, потом наступило затишье. Вдруг раздались выстрелы. Мы испугались, бросились на пол, лежим. И тут в хату входит немец, держит в руках курицу и требует еще продуктов. Так мы впервые увидели фашиста, – вспоминала Раиса Григорьевна.

Награды Раисы Григорьевны. Фото из архива героини публикации

Награды Раисы Григорьевны. Фото из архива героини публикации

И сирень не росла

Однажды на окраине прогремели выстрелы. Местные выскочили узнать, что происходит. А там – картина прямиком из самых ужасных снов.

– На краю рва фашисты расстреливали евреев, согнанных с ближайших поселений: женщин, детей, стариков. Затем заставили нас закопать тела. Еще несколько суток из-под земли доносились стоны, – рассказывала женщина.

Позже на месте захоронения пытались посадить кусты сирени. Но на стихийном кладбище ничего не росло.

Когда хутор освободили солдаты Красной армии, жители Хлебодаровского начали восстанавливать хозяйство и ждать Победу. Она пришла, но долго веселиться не получилось: на руках у жителей СССР была обглоданная войной страна. Нужно было восстанавливать ее и возвращаться к мирной жизни.

Раиса Григорьевна, несмотря на непростое время, подняла на ноги сына. В 1979 году она переехала к нему в Республику Коми на постоянное место жительства. Ее не стало 30 января 2015 года. Тогда Раисе Григорьевне было 95 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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