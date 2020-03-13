"Несколько дней из-под земли доносились стоны": воспоминания жительницы Коми о войне

В этом году Великой Победе — 75 лет. «КП-Коми» напомнит, какой она досталась ценой. Первая история – воспоминания Раисы Сыровой, которая долгое время прожила в поселке Зимстан Усть-Куломского района.

Раиса Сырова. Фото из архива героини публикации

Как саранча

Раиса Алексеевна родилась 14 июня 1919 года на хуторе Хлебодаровский Краснодарского края. Страшную войну она встретила нежной 22-летней девушкой. Раиса вместе с сестрами Марусей, Саней и Дуней без устали трудились в госпитале: ухаживали за русскими солдатами, стирали белье, резали бинты, рыли окопы. Раиса Григорьевна вспоминала, что им приходилось маскировать танки: их окапывали так, что из-под земли было видно только дуло.

В конце 1942 года, когда советские войска отступали, в хутор пришли фашисты. Начались обыски. Семьи, где находили красноармейцев, расстреливали. Немцы прошлись по селу, как саранча: сожгли дома, отравили колодцы, забрали последнюю еду. Люди были вынуждены жить в землянках.

— Наши отступили, потом наступило затишье. Вдруг раздались выстрелы. Мы испугались, бросились на пол, лежим. И тут в хату входит немец, держит в руках курицу и требует еще продуктов. Так мы впервые увидели фашиста, – вспоминала Раиса Григорьевна.

Награды Раисы Григорьевны. Фото из архива героини публикации

И сирень не росла

Однажды на окраине прогремели выстрелы. Местные выскочили узнать, что происходит. А там – картина прямиком из самых ужасных снов.

– На краю рва фашисты расстреливали евреев, согнанных с ближайших поселений: женщин, детей, стариков. Затем заставили нас закопать тела. Еще несколько суток из-под земли доносились стоны, – рассказывала женщина.

Позже на месте захоронения пытались посадить кусты сирени. Но на стихийном кладбище ничего не росло.

Когда хутор освободили солдаты Красной армии, жители Хлебодаровского начали восстанавливать хозяйство и ждать Победу. Она пришла, но долго веселиться не получилось: на руках у жителей СССР была обглоданная войной страна. Нужно было восстанавливать ее и возвращаться к мирной жизни.

Раиса Григорьевна, несмотря на непростое время, подняла на ноги сына. В 1979 году она переехала к нему в Республику Коми на постоянное место жительства. Ее не стало 30 января 2015 года. Тогда Раисе Григорьевне было 95 лет.

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