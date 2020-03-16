Фигуранта «дела Гайзера» Москвина отправили в СИЗО

Фигуранта «дела Гайзера» Демьяна Москвина, управлявшего офшорными компаниями Александра Зарубина, заключили под стражу. Соответствующее решение принял Замоскворецкий районный суд Москвы.

Как сообщает БНК, Москвина обвиняют в участии в организованном преступном сообществе, в двух эпизодах особо крупного мошенничества и отмывании преступных доходов. Фигурант заключил сделку с правосудием, и поэтому его уголовное дело выделили из «дела Гайзера» в отдельное производство. В мае 2018 года в Москвина осудили как участника ОПС. Его также признали виновным в мошенничестве и отмывании доходов, полученных преступным путем. Москвина приговорили к шести годам колонии общего режима.

После оглашения приговора в интернете появилось обращение от лица Москвина. В нем говорилось, что фигурант дал показания по «делу Гайзера» под давлением следователей. В доказательство к обращению прилагалась соответствующая аудиозапись.

Замоскворецкий суд 12 августа 2019 года вынес новый приговор Москвину. Его признали виновным в двух эпизодах мошенничества и легализации преступных доходов. При этом фигуранта оправдали по обвинению в участии в ОПС. Суд приговорил Москвина к шести годам колонии со штрафом в 2 миллиона рублей. Подсудимый на оглашение приговора не явился, и его объявили в розыск. В декабре прошлого года Мосгорсуд удовлетворил апелляционную жалобу адвоката Сергея Сафронова, защищающего Москвина, отменив и приговор, и постановление об объявлении его в розыск.

Сейчас Москвина судят в третий раз. На предварительном судебном заседании гособвинитель просил избрать в отношении Москвина меру пресечения в виде содержания под стражей. Суд ходатайство прокурора удовлетворил. С момента задержания в сентябре 2015 года Москвин до апреля 2016 года содержался в СИЗО, после чего вплоть до лета 2019 года он был под домашним арестом.

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