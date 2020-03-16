2020-03-16T13:25:52+03:00
Общество

В Коми отменили культурно-массовые мероприятия

Соответствующий приказ подписан в Минкульте Коми
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Культурная жизнь региона замрет на неопределенное времяКультурная жизнь региона замрет на неопределенное времяФото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирусное эхо докатилось до республики в виде указа главы Коми о введении режима повышенной готовности. В республике отменили культурно-массовые мероприятия подведомственных учреждений Министерства культуры, туризма и архивного дела Коми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно постановлению, культурная жизнь региона замрет на неопределенное время. Отменены мероприятия в республиканских театрах, библиотеках, музеях и других культурных учреждениях.

В списке учреждений — театр оперы и балета, Академический театр драмы имени Виктора Савина, Коми республиканская филармония, Национальная галерея Коми, Национальный музей Коми, Центр культурных инициатив «Югор», Национальная библиотека Коми, Юношеская библиотека Коми, Финно-угорский этнопарк и другие.

Музеи, театры, библиотеки опустеют. Фото Минкультуры Коми.

Музеи, театры, библиотеки опустеют. Фото Минкультуры Коми.

Библиотеки работают только в режиме книговыдачи и призывают при необходимости продлевать взятые на руки книги любым удобным дистанционным способом.

В Сыктывкаре отменяются крупные и долгожданные мероприятия ХХХ Международного фестиваля оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс». К примеру, концерт-аперитив, который должен был пройти сегодня в Театре оперы и балета Коми, перенесен на 18 мая. Другие мероприятия фестиваля перенесены на другие даты. О сроках будет сообщено дополнительно. Приобретенные билеты действительны. Также можно вернуть билеты либо в кассу, либо другим способом, которым они были приобретены.

Особенно обидно театралам, купившим баснословно дорогие билеты на концерт Дениса Мацуева, который из-за режима повышенной готовности по коронавирусу, вероятно, не состоится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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