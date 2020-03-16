2020-03-16T13:35:43+03:00
Общество

В Сыктывкаре запретили высаживать пассажиров из автобусов с неработающими валидаторами

На такие случаи жалуются горожане
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За это власти пообещали наказывать перевозчиковЗа это власти пообещали наказывать перевозчиковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Высаживать пассажиров из салона автобуса при неработающем валидаторе недопустимо. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Жители столицы Коми жалуются властям на неудовлетворительное состояние салонов автобусов и качество обслуживания. Так, при наличии валидаторов, которые оказываются неисправными, пассажиров нередко высаживают. Кроме того, были и случаи двойного списания средств с их карт.

Перевозчики же ссылались на так называемые стоп-листы – списки пассажиров, на картах которых не было средств на момент списания с карты. Это связано с тем, что транзакция в целях обеспечения безопасности платежей происходит не сразу, а спустя какое-то время, за которое пассажир может потратить остатки денег и списывать окажется нечего. Однако такие случаи рассматриваются индивидуально.

Первый заместитель руководителя администрации столицы Коми Александр Можегов отметил, что все эти нюансы нужно разъяснять пассажирам и пообещал содействие перевозчикам.

– Но высаживать людей, а особенно школьников, по причине неработающего валидатора – недопустимо Пассажир не виноват в этом и должен ехать до нужной ему остановки. На такие сигналы будем реагировать оперативно и наказывать за некачественно оказанную услугу в рамках исполнения муниципального контракта, – подчеркнул Можегов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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