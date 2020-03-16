2020-03-16T16:04:04+03:00
Общество

Из-за коронавируса в Коми запретили все соревнования

Ограничения вступили в силу с понедельника
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Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта КомиФото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми
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С понедельника, 16 марта, в Коми вводится запрет на проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства физической культуры и спорта.

Ведомство приняло такое решение в рамках исполнения указа главы Коми о введении режима повышенной готовности. Эти меры направлены на профилактику распространения коронавирусной инфекции.

Министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной отметил, что в республике также ограничили проведение тренировочных мероприятий для сборных команд. Эти же меры касаются выезда местных спортсменов за пределы региона. При этом Бережной подчеркнул, что тренировочный процесс в спортивных школах полностью не останавливается.

– Мы вводим свободное посещение занятий. Решение отпускать детей или нет на тренировки, каждый родитель, либо законный представитель принимает сам. Единственное, о чем мы просим, о своем решении своевременно информировать тренеров, – заключил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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