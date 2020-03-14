Юлия Самойлова отказалась поддержать сестру в разводе с Джиганом

Ситуация в семье самой известной инста-мамы и рэпера полнится слухами. Пока Джиган находится в американской клинике, пугая подписчиков в соцсетях неадекватными видео (он то вырезает из модных журналов слово «любовь», то демонстрирует приемы рукопашного боя, то дымит на камеру - и похоже, не сигаретой), Оксана Самойлова хранит молчание. Понятно, что ей, в отличие от пока ещё законного мужа, есть чем заняться, кроме Инстаграма: на руках у оскорбленной жены Джигана четверо детей - старшей дочери Ариеле восемь лет, младшему сынишке Давиду нет ещё и месяца. С прессой оба супруга не общаются, и в отсутствие официальных заявлений злопыхатели раскрывают подробности их личной жизни: якобы рэпер регулярно изменял Оксане и поколачивал ее, да и вообще их брак - фикция с целью взаимной выгоды, но развода теперь точно не миновать.

К слову, представители обоих супругов вместо того, чтобы опровергать слухи, тоже отмалчиваются.

- Нам нечего сказать, - ответила «Комсомолке» пиарщица Джигана.

- Извините, без комментариев, - также отказалась общаться помощница Самойловой.

Кроме того, экс-участница «Евровидения», прикованная к инвалидному креслу певица Юлия Самойлова тоже не стала публично поддерживать Оксану, которая приходится ей двоюродной сестрой. Хотя многие знаменитости - Ольга Бузова, Вера Брежнева и другие - уже высказали сочувствие многодетной маме.

- Юлия не будет это комментировать, - заявил kp.ru ее PR-директор Василий Кучумов.

- Но может, она хотя бы опровергнет слухи или выскажет слова поддержки?

- Нет, извините, это дела семейные. Юлия вмешиваться не будет.

Между тем, как оказалось, девушки даже в соцсетях не подписаны друг на друга. Хотя родство не скрывают: когда Юлия участвовала в проекте Аллы Пугачевой «Фактор А», Оксана с мужем приходили за неё поболеть. А когда в 2017 году певица собралась на «Евровидение», кузина записала для неё видеопривет для передачи на федеральном канале.

- Мы с Юлей двоюродные сестры по папе. До 15 лет мы росли вместе, в одном городе Ухта, даже в одном доме, - рассказала Оксана. - Потом я уехала в Москву, а она приехала чуть позже. Юля всю жизнь хотела петь, а я ничего не хотела. Нас одинаково наказывали, одинаково ругали, то есть родители не делали никакой разницы между нами. Она росла как абсолютно нормальный ребенок. Возможно, благодаря этому сейчас происходит то, что происходит. Мы гордимся, радуемся. Человек всю жизнь к этому стремился.

Напомним, о скандале в семье Джиган стало известно неделю назад. Рэпер слишком бурно отмечал рождение долгожданного сына, сопровождая праздник прямыми эфирами в Инстаграме, во время которых ругался с коллегами, пил и матерился при детях, требуя принести папе ещё пива. В результате загулявший исполнительно оказался в клинике для лечения пациентов с алкогольной и наркотической зависимостью.

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