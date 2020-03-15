Шиес и Конституцию объединили на серии пикетов Сыктывкаре

Сегодня в Сыктывкаре прошла серия пикетов. Темой протестных акций стали поправки в Конституцию, прекращение строительства на Шиесе, введение раздельного сбора отходов.

Одной из темы протестных акций стали поправки к КонституцииФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Акция в Орбите: от «игнора» до вопросов

В единый день протеста сыктывкарские активисты присоединились к единомышленникам из других городов Коми и других регионов, и провели четыре пикета. Один из них прошел в микрорайоне Орбита.

Место пикета было видно издалека: цепочку людей с плакатами и флаги с республиканским триколором было сложно пропустить. К тому же рядом дежурили полицейские.

Рядом с местом пикета реяли флагиФото: Дарья ЮДИНА

Участники протестной акции встречали прохожих, раздавая им газеты, листовки, значки, наклейки. Они объясняли людям, чему посвящён пикет с помощью плакатов: недовольству строительством мусорного полигона на Шиесе, необходимости введения раздельного сбора мусора, грядущим поправкам к Конституции.

Между собой участники пикета общались, как старые друзья. Они расспрашивали друг друга о родных, много шутили и смеялись. Некоторые привели с собой детей, которые играли рядом пикетчиками.

Не все прохожие соглашались с надписями на плакатахФото: Дарья ЮДИНА

А прохожие реагировали на людей с плакатами по-разному. Некоторые делали вид, что пикетчиков на узкой тропинке нет: проходили и прибегали мимо, игнорируя протянутые газеты и листовки, стараясь даже не касаться их. Руки они прятали в карманах.

Другие начинали спорить.

— Зачем я буду вас слушать? Воду только баламутите, — ответила на вопрос одной из активисток скептически настроенная женщина.

Часть прохожих не соглашалась с надписями на плакатах по-своему. Одна горожанка с такой силой отмахнулась от газеты, что та выпала из рук участницы пикета.

Пикетчики старались донести свою позицию до прохожихФото: Дарья ЮДИНА

Другая часть прохожих была настроено более дружелюбно. Они вчитывались в текст на листовках, удерживая в той же руке торты и выпечку из соседних магазинов, и брали с собой газеты, обещая показать их соседям. Одна женщина оригинально использовала значок «Стоп Шиес»: она прицепила его на курточку своей собаки.

— Вы призывайте людей идти на голосование по поправкам, — дал совет мужчина.

- А в листовке об этом написано, - ответили ему.

Одна сыктывкарка решила "присоединить" свою собаку к числу протестующихФото: Дарья ЮДИНА

После 13 часов активисты начали сворачиваться согласованная акция продлилась час. Часть активистов уехали раньше, решив поддержать товарищей на пикетах в других местах, например, рядом с «Детским миром».

Людей пугают экологические проблемы

Ровно в 12 часов, синхронно с коллегами, активисты развернули плакаты и флаги около торгового центра «Детский мир». На транспарантах лозунги в защиту Шиеса и недовольство поправками в Конституцию. Одна из основных тем, как водится, экологическая. Она не утихает в Коми уже полтора года. Известный эколог Нина Ананина объяснила, с чем связан этот феномен.

Эколог Нина Ананина объяснила, почему людей продолжает беспокоить стройка на ШиесеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Ни поправки в Конституцию (некоторые основной документ страны даже не читали), ни пенсионная реформа так не сплотила людей. Кажется, что эти проблемы коснутся нас не скоро, а вот экологические вопросы влияют здесь и сейчас. Люди объединяются под хештегом #мытожешиес, потому что в каждом населенном пункте своя экологическая проблема, и она не менее страшна, чем полигон на границе Коми и Архангельской области, - говорит Нина Ананина.

Несмотря на то, что жители Коми протестуют против строительства полигона уже полтора года, ситуация с ним не решена проект заморожен, но никто не дает гарантии, что навсегда.

Сейчас на Шиесе относительно спокойно, говорят недавно вернувшиеся оттуда активисты. Они по-прежнему фиксируют все действия строителей полигона. Одно из последних подключение к кабелю электросетей. Это поможет строителям пользоваться альтернативным источником тепла и света, рассказывает Илона Игнатьевская. Активистка была на Шиесе 12 марта. Ныне ЧОПовцы используют для обеспечения жизнедеятельности построек солярку, что кажется им не совсем удобным. Активисты считают, что это незаконно, пишут очередную жалобу в полицию, которая, как и тысячи других, ни к чему не приводит. Сами защитники Шиеса тоже остро нуждаются в топливе. Именно поэтому все средства, которые они соберут во время четырех пикетов пойдут на закупку топлива для протестного лагеря.

Пикетчики предлагали прохожим значки, собирали деньги для активистов на ШиесеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На сборе средств активисты не думают останавливаться. Они говорят, что о проблеме нужно говорить в районах Коми, где еще не все знают про Шиес. Поэтому экологисты намерены держать протестную активность в тонусе. Единый день экопротеста 15 марта они расширили до месяца экопротеста - в этот срок они будут проводит мероприятия в муниципалитетах. По их мысли, череда эко-мероприятияй может завершиться большим митингом в Сыктывкаре в конце апреля. Сейчас же экологисты с нетерпением ждут 20 марта.

- Почему именно эта дата? Помните, президент Путин поручил Собянину и Орлову к 1 сентября подготовить доклад, что думают жители Поморья про Шиес? Затем срок несколько раз передвигаться, потому что якобы чиновникам нужно больше времени для проработки вопроса, так как он резонансный. Последняя озвученная дата — 20 марта. Предполагаю, что они просто ожидали спада протестной активности. Факт в том, что на сегодня 20 марта это та отправная точка, когда нам должны сказать «да», «нет», «не знаю», — говорит Нина Ананина.

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