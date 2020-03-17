2020-03-17T11:08:20+03:00
Общество

Сыктывкарцы зарабатывают на масках от коронавируса

В аптеках столицы Коми средств защиты не найти, а на сайте объявлений они есть
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В аптеках маски закончились, зато на сайтах с объявлениями они естьВ аптеках маски закончились, зато на сайтах с объявлениями они естьФото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Сыктывкарцы начинают продавать маски на сайтах бесплатных объявлений. Публикации стали появляться после того, как стало известно, что коронавирус уже в Сыктывкаре. Маски разных расцветок и формы стоят от 38 до 70 рублей за одну штуку!

Все объявления о продаже масок свежие, появились в течение прошедших суток. Правда, пока их на сайте «Авито» сравнительно немного. В среднем, одну маску можно купить за 40 рублей. Но некоторые предприимчивые горожане безапелляционно поднимают цену и до 70 рублей за штуку. Так, одно объявление гласит, что упаковку из 50 штук можно купить за 3 500 рублей, а на упаковке из 500 штук можно сделать маленькое состояние — 32 500 рублей. «Пожалуй, скоро обменяю свои 100 штук на квартиру в центре Сыктывкара», - смеется коллега, прочитав это объявление.

Фото - скрин с видео

Фото - скрин с видео

Другой сыктывкарец сообщает, что готов отдать 100 штук за 5 тысяч рублей, а 1000 штук за 47 тысяч рублей.

- Покупалось для себя. Кто хочет - берите, кто не хочет - себе оставлю, пригодится. Торга нет, партия одна, - говорит автор объявления.

Кроме того, горожане шьют марлевые повязки на заказ. Правда, цена на самодельные изделия не указана, надо писать сообщение продавцу. Многоразовые маски тоже продаются. Так, на сайте предлагают купить забавные разрисованные средства защиты за 240 рублей. Их, кстати, можно стирать и снова пользоваться.

Отметим, что ярко выраженной паники (к счастью) в Сыктывкаре после объявления о первом случае коронавируса не наблюдается. Однако в аптеках уже не купить масок и антисептиков, а правительство республики обещает разобраться с этой ситуацией в ближайшее время. Кроме того, горожане начинают заготавливать впрок запасы туалетной бумаги и почему-то сахар, о чем пишут некоторые паблики «Вконтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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