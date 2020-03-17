Заболевший коронавирусом житель Коми готовится к выписке

Единственный житель Коми, у которого подтвердилась коронавирусная инфекция, готовится к выписке. Об этом сообщает пресс-служба главы. Информацию о выздоровлении больного озвучили на заседании республиканского межведомственного оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

Напомним, что о первом подтвердившемся случае заболевания коронавирусом в Коми стало известно вчера. Ранее указом главы республики на территории региона ввели режим повышенной готовности. Школы, вузы и ссузы перешли на дистанционное обучение. Все культурные и спортивные мероприятия отменили.

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