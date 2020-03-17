Прощай Бузова и Трофимов: какие мероприятия переносят в Коми из-за коронавируса

Вчера, 16 марта, обнародовали официальную информацию о первом зараженном коронавирусом в Коми. Накануне в республике объявили режим повышенной готовности — школы, вузы перешли на дистанционное обучение, а культурные мероприятия перенесли на неопределенный срок. "Комсомолка" составила список отмененных и перенесенных мероприятий.

30 марта в Сыктывкаре ждали известного певца Сергея Трофимова, а 7 апреля — поп-диву Ольгу Бузову. Импресарио Артем Егоров рассказал «КП-Коми» , что из-за коронавируса их выступление перенесли на осень. Билеты можно оставить — они будут действительными. Новую дату концертов и выступлений обещают обнародовать в ближайшее время. «Мастер и Маргарита» с Екатериной Климовой состоится 29 мая, когда (возможно) коронавирус отступит, поэтому о переносе постановки речи пока не идет.

В Коми отменены все культурно-массовые мероприятия. 4 апреля мы должны были писать «Тотальный диктант», но не будем. Скорее всего, известную акцию перенесут на осень. Оставшиеся мероприятия фестиваля «Сыктывкарса Тулыс» скорее всего пройдут в мае. Точная информация по этому поводу появится в ближайшее время. Национальная галерея и Национальный музей работают по прежнему режиму, однако групповых экскурсий в ближайшее время не будет. В библиотеки можно прийти за книгой, но собраний кружков по интересам не предвидится.

Да, и спортивные мероприятия тоже отменяют. Среди них, например, «Лямпиада» в Корткеросском районе Коми. Выезд спортсменов за пределы Коми ограничен. Так, баскетболистки «Ники» не сыграют в Вологде и Москве. Они уже сегодня возвращаются в Сыктывкар, где продолжат тренировки и будут ждать решения Федерации баскетбола.

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