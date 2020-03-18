Экоактивисты: «Обстрел вертолета на Шиесе — провокация»
В Коми обстреляли вертолет МИ-8, летевший на Шиес. По факту происшествия завели уголовное дело. Активисты экодвижения не сомневаются, что это провокация.
В Следственном комитете уточнили, что в вертолет Ми-8 не менее шести раз выстрелили предположительно картечью. Машина благополучно приземлилась. Никто из находившихся на борту не пострадал. Расследование идет по статье о покушении на убийство. Но никто из защитников Шиеса стрельбы не слышал.
- Не сомневаюсь, что это провокация. Активистам это точно не надо. Стройка стоит исключительно за счет мирности протеста и массовости. Самый последний безбашенный активист не будет обострять ситуацию, - поделился с «КП-Коми» мнением экоактивист и председатель «Комитета спасения Печоры» Иван Иванов.
Он также отметил, что при нормальной высоте полета картечь вертолету вреда не причинит.
- Конечно, нужно знать цифры (скорость полета, высота, размер картечи) и учесть работу винта. Если это провокация, то очень продуманная. У активистов не будет альтернативных видео и свидетельских показаний, - подытожил он.
Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
Кстати, сегодня Следственный комитет опубликовал фотографии вертолета МИ-8, который был обстрелян неизвестными по пути на Шиес. На снимках демонстрируются повреждения, которые получил аппарат - предположительно, от картечи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шиес и Конституцию объединили на серии пикетов в Сыктывкаре
Как люди реагировали на участников акции в разных районах столицы Коми (подробности).
Актер Стас Садальский поддержал противников мусорного полигона на Шиесе
Известный артист опубликовал записи об этом во время гастролей в Северодвинске (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU