Экоактивисты: «Обстрел вертолета на Шиесе — провокация»

В Коми обстреляли вертолет МИ-8, летевший на Шиес. По факту происшествия завели уголовное дело. Активисты экодвижения не сомневаются, что это провокация.

В Следственном комитете уточнили, что в вертолет Ми-8 не менее шести раз выстрелили предположительно картечью. Машина благополучно приземлилась. Никто из находившихся на борту не пострадал. Расследование идет по статье о покушении на убийство. Но никто из защитников Шиеса стрельбы не слышал.

- Не сомневаюсь, что это провокация. Активистам это точно не надо. Стройка стоит исключительно за счет мирности протеста и массовости. Самый последний безбашенный активист не будет обострять ситуацию, - поделился с «КП-Коми» мнением экоактивист и председатель «Комитета спасения Печоры» Иван Иванов.

Он также отметил, что при нормальной высоте полета картечь вертолету вреда не причинит.

- Конечно, нужно знать цифры (скорость полета, высота, размер картечи) и учесть работу винта. Если это провокация, то очень продуманная. У активистов не будет альтернативных видео и свидетельских показаний, - подытожил он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/767176" frameborder="0"></iframe> Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Кстати, сегодня Следственный комитет опубликовал фотографии вертолета МИ-8, который был обстрелян неизвестными по пути на Шиес. На снимках демонстрируются повреждения, которые получил аппарат - предположительно, от картечи.

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