Актер Стас Садальский поддержал противников мусорного полигона на Шиесе

Актер театра и кино Стас Садальский в своем блоге в Instagram раскритиковал губернатора Архангельской области Игоря Орлова и поддержал активистов антимусорного движения «Поморье — не помойка!». Он опубликовал записи об этом во время гастролей в Северодвинске, пишет 29.ru.

Первая запись о столице Поморья появилась после того, как спектакль «Шашни» сыграли в Северодвинске. Актер написал, что его коллегу Илью Бледного зрители спрашивали про свалку, а он был «не в предмете», поэтому Садальский решил ответить за него.

— Северодвинск, изумительные люди имеют свое мнение. Абсолютно все жители Архангельской области презирают губернатора региона Игоря Орлова. Холую от власти уже в лицо говорят: «Поморье — не помойка» и «Убирайся!», «Уходи!» А ему... в глаза божья роса, — написал Стас Садальский.

Отметим, это не первый известный житель России, который обращает внимание на острую проблему. Так, в декабре режиссер с мировым именем Александр Сокуров сообщил о попытке обсудить проблемы Шиеса с полпредом президента в СЗФО. «Разговор проходил в атмосфере враждебности и высокомерия со стороны государственного чиновника. Встреча просто потрясла меня своей бесполезностью. Обсудить тревогу архангелогородцев, их открытый долговременный протест не получилось», - пишет народный артист России.

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