Минприроды РФ не аннулировало лицензию на золотодобычу в «Югыд ва»

Российское отделение Greenpeace направило в Минприроды России просьбу аннулировать лицензию «Голд Минералс» на добычу золота в национальном парке Коми «Югыд ва». Ведомство не последовало призыву организации, ответив, что действие права на золотодобычу там приостановлено.

В настоящее время месторождение «Чудное» располагается на территории национального парка «Югыд ва», в границах которого запрещена любая хозяйственная деятельность. Роснедрами на основании приказа от 16.09.2019 № 361 приостановлено право пользования недрами по лицензии СЫК 14832 БЭ до изменения границ национального парка Югыд ва, написано в официальном ответе.

Российское отделение «Гринпис» повторно обратилось к министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину с просьбой отозвать лицензию на добычу золота в нацпарке. Общественники также попросили Генпрокуратуру проверить действия Минприроды.

Напомним, что администрация президента признала незаконным вывод земель из «Югыд ва».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минприроды России просят отозвать лицензия на разработку месторождения золота в нацпарке «Югыд ва» В ведомстве говорят, что оснований для отзыва лицензии нет (подробности)