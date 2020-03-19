2020-03-19T12:37:07+03:00
Общество

Минприроды РФ не аннулировало лицензию на золотодобычу в «Югыд ва»

«Гринпис» обратился в ведомство по этому поводу
Дарья ЮДИНА
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Лицензию на золотодобычу в "Югыд ва" пока не отозвалиЛицензию на золотодобычу в "Югыд ва" пока не отозвалиФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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Российское отделение Greenpeace направило в Минприроды России просьбу аннулировать лицензию «Голд Минералс» на добычу золота в национальном парке Коми «Югыд ва». Ведомство не последовало призыву организации, ответив, что действие права на золотодобычу там приостановлено.

В настоящее время месторождение «Чудное» располагается на территории национального парка «Югыд ва», в границах которого запрещена любая хозяйственная деятельность. Роснедрами на основании приказа от 16.09.2019 № 361 приостановлено право пользования недрами по лицензии СЫК 14832 БЭ до изменения границ национального парка Югыд ва, написано в официальном ответе.

Российское отделение «Гринпис» повторно обратилось к министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину с просьбой отозвать лицензию на добычу золота в нацпарке. Общественники также попросили Генпрокуратуру проверить действия Минприроды.

Напомним, что администрация президента признала незаконным вывод земель из «Югыд ва».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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