Дезинфекцией по коронавирусу: чем обеззараживают сыктывкарские автобусы

16 марта в Коми ввели режим повышенной готовности, чтобы пресечь распространение коронавируса. Напомним, что именно в этот день стало известно, что в Сыктывкаре выявили первого инфицированного. САТП №1 в числе других выполняет предписания указа главы Коми — теперь автобусы два раза в день дезинфицируют сотрудники специализированной фирмы. Мы подглядели, как это происходит.

Еще неделю назад мытье автобусов выглядело довольно просто - авто прибывало в помывочный цех, где его обрабатывали щетками. Затем кондуктор и водитель протирали салон влажными тряпочками. Теперь в цеху витает запах антисептических средств, а автобусы дезинфицируют похожие на героев фильма об апокалипсисе сотрудники специализированной фирмы.

Специалисты протирают все контактные детали салона: сиденья, их спинки, каждый поручень и стены.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На сотрудниках белые защитные костюмы, защитные очки и маски. Они протирают тряпочками с обеззараживающим хлорсодержащим средством все контактные детали салона: сиденья, их спинки, каждый поручень и стены автобуса. На один автобус большого класса вместимости уходит в среднем 10 минут, на небольшой ПАЗик или микроавтобус — 5-7 минут.

Каждый день на линии предприятия выходит 121 автобус. Их обрабатывают даже не один, а два раза в день, поэтому бригады работают с небольшим перерывом с утра до вечера (если быть точнее с 9 утра до 3 часов ночи). Когда автобус обработали, водитель открывает двери и еще 15 минут проветривает салон перед отправкой на линию. САТП №1 в этом плане строго следует рекомендациям Роспотребнадзора.

Каждую спинку и сиденье нужно протеретьФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Руководство после опубликования Указа главы 16 марта нашло специализированную компанию, которая занимается санитарной обработкой. Сотрудники фирмы обучены, они используют специальные хлорсодержащие средства в определенной пропорции. Подобным образом дезинфицировать автобусы начали с 17 марта. Утром работает одна бригада, а вечером - две. Старший из бригады ведет журнал, где отмечает время заезда, госномер автобуса и пишет, что обработка проведена, - отмечает пресс-секретарь предприятия Александр Попов.

Стены тоже не надо забыватьФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Кроме того, компания заключила контракт на поставку масок и санитайзеров для сотрудников предприятия. Его сумма огромна, так как о прежних ценах на индивидуальные средства защиты в связи со всеобщим ажиотажем пришлось забыть. Раньше оптом маски можно было купить за 3-5 рублей, а теперь — за 33! Они поступят на предприятие на следующей неделе, а пока некоторые кондукторы носят маски по собственной инициативе. Кроме того, усилен предрейсовый и послерейсовый контрольный осмотр водителей.

Немногословные парни немного попозировалиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Если у водителей есть, к примеру, признаки усталости, кашель, повышенная температура, то их не выпускают на линию. Слава богу таких инцидентов за четыре дня еще не было, - подытожил Александр.

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