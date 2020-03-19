2020-03-19T14:53:18+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: заболевший идет на поправку, под наблюдением 226 человек

Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – по-прежнему один
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Иван МАКЕЕВ
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На 19 марта, в Коми лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – по-прежнему один, под медицинским наблюдением находится 226 человек. Из них – 13 человек, контактировавших с заболевшим коронавирусом, трое находятся в обсерваторе, сообщает Управление Роспотребнадзора по Коми.

В отношении 47 человек подозрения на коронавирус не подтвердились, они обследованы и сняты с медицинского учета по завершении двухнедельного карантинного срока, сообщает источник.

Напомним, что в Коми организовано медицинское наблюдение и временная изоляция лиц, прибывающих из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. Это делается для того, чтобы не допустить завоз коронавируса в республику и избежать его дальнейшего распространения. Срок временной изоляции – 14 дней. В течение этого времени изолированные находятся под наблюдением врачей, их обследуют. В случае выявления первых признаков заболевания изолированные лица госпитализируются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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