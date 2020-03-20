«Боюсь коронавируса». Сыктывкарский психолог — о том, как справиться с тревогой

Новости о коронавирусе не оставляют в покое — о нем говорят в СМИ, на работе, дома. На фоне тревоги горожане ломанулись в супермаркеты — скупать гречку и туалетную бумагу. Как справится со страхом и жить спокойно, рассказала сыктывкарский психолог Татьяна Амосова.

Психолог предлагает девять способов, которые помогут справиться с тревогой и страхом и не дадут негативным эмоциям завладеть человеком.

Фото из архива Татьяны Амосовой

1. Фильтруйте информацию. Пропускание через себя всего информационного мусора увеличивает тревожность, а постоянная тревога, в свою очередь, ухудшает качество жизни и снижает иммунитет. Учитесь получать информацию дозировано. Спросите себя: «Это касается меня лично? Я хочу каждый день переживать на эту тему?»

2. Не пытайтесь активно бороться с паникой, вы увязнете в тревожном состоянии еще больше.

3. Продолжайте жить обыденными делами и заботами – это поможет вытеснить навязчивую тревогу.

4. Используйте легкие седативные препараты (пустырник, валериана).

5. Дышите. Состояние страха, тревоги часто снимаются дыхательной гимнастикой: когда очень беспокоишься, подыши в спокойном темпе.

6. Гуляйте. Гулять пока еще никто не запретил — если кому-то помогает прогулка на свежем воздухе - отлично.

7. Примите душ, умойтесь холодной водой. Опускание лица в холодную воду может помочь снять сильные физиологические реакции. Сходите в баню. Баня «выпаривает» многое, расслабляет, вирусы боятся перепадов температур.

8. Отвлечься от сильных эмоций помогут: настольные игры, книги, сериалы, кино, музыка. Пересмотрите всей семьей любимый сериал, поиграйте в «настолки».

9. Общайтесь с людьми хотя бы по телефону или в социальных сетях. Обмен информацией и эмоциями с друзьями, родственниками, коллегами по работе - отличный способ снять тревожное состояние.

- В общем, прибегайте ко всем способам, которые помогут вам отвлечься. Главная задача — эффективно в этой ситуации выстоять и не дать тревоге взять над вами верх, - подытожила психолог.

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