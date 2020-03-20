2020-03-20T18:47:30+03:00
Общество

Опубликован эскиз сквера для мам в Сыктывкаре

Летом в столице Коми обустроят крутое пространство для сыктывкарок и их малышей
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Визуализация Юлии ПосевкинойВизуализация Юлии Посевкиной
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В заброшенном сквере Кировского парка Сыктывкара летом обустроят сквер для мам и их малышей, рассказали «КП-Коми» активисты проекта «1780».

Сквер обустроят около дома №24 по улице Кирова. Там мамы могут посидеть в тишине, скрытые от посторонних глаз.

- Мы выбрали это место из-за его камерности. Спорим, вы не знали, что там был скверик, но со временем он пришел в негодность? Он так уютно скрыт от прохожих зеленью. В сквере будут и лавочки, и место для кормления малышей грудью, и пеленальный столик. Мы проведем освещение. В общем, место обещает быть уютным, - говорит один из инициаторов проекта Илья Костин.

Вот так заброшенный сквер выглядит летом

Вот так заброшенный сквер выглядит летом

Отметим, что идея создания сквера принадлежит общественной организации «1780». Еще осенью активисты получили президентский грант в 497 тысяч рублей на инициативу «Умный город». Часть средств пойдет на создание уникального сквера. Однако денег на воплощение идеи не хватает, поэтому инициаторы проекта начинают сбор средств.

- У нас уже есть немного денег на строительство. Нужно еще. Если вы хотите, чтобы наш город стал краше, будем благодарны любой посильной денежной поддержке, - подытожил общественник.

Как помочь?

Любую посильную сумму (даже 10 или 100 рублей могут выручить) можно переводить на карту Ильи Костина ( 2202200560077131 - Илья Анатольевич К.)

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Раньше сквер был похож на неухоженный лес, а сейчас - на настоящий парк (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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