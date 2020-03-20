Опубликован эскиз сквера для мам в Сыктывкаре

В заброшенном сквере Кировского парка Сыктывкара летом обустроят сквер для мам и их малышей, рассказали «КП-Коми» активисты проекта «1780».

Сквер обустроят около дома №24 по улице Кирова. Там мамы могут посидеть в тишине, скрытые от посторонних глаз.

- Мы выбрали это место из-за его камерности. Спорим, вы не знали, что там был скверик, но со временем он пришел в негодность? Он так уютно скрыт от прохожих зеленью. В сквере будут и лавочки, и место для кормления малышей грудью, и пеленальный столик. Мы проведем освещение. В общем, место обещает быть уютным, - говорит один из инициаторов проекта Илья Костин.

Вот так заброшенный сквер выглядит летом

Отметим, что идея создания сквера принадлежит общественной организации «1780». Еще осенью активисты получили президентский грант в 497 тысяч рублей на инициативу «Умный город». Часть средств пойдет на создание уникального сквера. Однако денег на воплощение идеи не хватает, поэтому инициаторы проекта начинают сбор средств.

- У нас уже есть немного денег на строительство. Нужно еще. Если вы хотите, чтобы наш город стал краше, будем благодарны любой посильной денежной поддержке, - подытожил общественник.

Как помочь?

Любую посильную сумму (даже 10 или 100 рублей могут выручить) можно переводить на карту Ильи Костина ( 2202200560077131 - Илья Анатольевич К.)

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Раньше сквер был похож на неухоженный лес, а сейчас - на настоящий парк (подробности).