В Сыктывкаре построили новый корпус онкодиспансера

В новом корпусе радиологического отделения республиканского онкодиспансера в Сыктывкаре завершились строительно-монтажные работы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Вопрос о строительстве нового корпуса поднял заместитель председателя Госсовета Коми и известный врач Владимир Косов. По его словам, о необходимости строительства радиологического корпуса говорили еще 30 лет назад. Контракт на реконструкцию радиологического отделения заключили в конце 2018 года. Согласно документу, работы делятся на два этапа – строительство нового шестиэтажного корпуса и реконструкция действующего здания.

На сегодняшний день подрядчик завершил все работы по первому этапу реконструкции. Здание полностью готово к вводу в эксплуатацию. Госстройнадзор выдал заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов.

В новом здании разместятся стационар мощностью 63 койко-места, который в настоящий момент располагается в старом корпусе. После переезда пациентов и медицинского персонала в новое помещение, начнется второй этап работ. Одноэтажное здание радиологического отделения станет поликлиникой на 120 посещений в смену.