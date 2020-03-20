2020-03-20T20:01:37+03:00
Общество

В Сыктывкаре построили новый корпус онкодиспансера

Там находится радиологическое отделение
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства КомиФото: пресс-служба правительства Коми
Изменить размер текста:

В новом корпусе радиологического отделения республиканского онкодиспансера в Сыктывкаре завершились строительно-монтажные работы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Вопрос о строительстве нового корпуса поднял заместитель председателя Госсовета Коми и известный врач Владимир Косов. По его словам, о необходимости строительства радиологического корпуса говорили еще 30 лет назад. Контракт на реконструкцию радиологического отделения заключили в конце 2018 года. Согласно документу, работы делятся на два этапа – строительство нового шестиэтажного корпуса и реконструкция действующего здания.

На сегодняшний день подрядчик завершил все работы по первому этапу реконструкции. Здание полностью готово к вводу в эксплуатацию. Госстройнадзор выдал заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов.

В новом здании разместятся стационар мощностью 63 койко-места, который в настоящий момент располагается в старом корпусе. После переезда пациентов и медицинского персонала в новое помещение, начнется второй этап работ. Одноэтажное здание радиологического отделения станет поликлиникой на 120 посещений в смену.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В центре Сыктывкара неизвестный расстреливает птиц
На выходных в Коми похолодает
В Максаковке появится мемориал, посвященный участникам ВОВ
В Визинге пьяная женщина попала в ДТП и напала на полицейских
Фейки атакуют: Сыктывкар не будут изолировать от других регионов
В Коми обнаружили несколько фрагментов ракеты-носителя «Союз-2»
В России заработал интернет-ресурс «стопкоронавирус.рф»
В Печоре по торговому центру бегает лемур
В 10 районах Коми объявили штормовое предупреждение
Из-за коронавируса МЧС в Коми привели в повышенную готовность
Температурные скачки и мокрый снег: прогноз на 12-16 марта в Коми
Суд обязал администрацию Сыктывкара выделить землю под ЛЭП
В Сыктывкаре пенсионерка повредила позвоночник в автобусе
В Сыктывкаре столкнулись УАЗ и Audi: пострадали три девушки
Из-за коронавируса в роддомах Коми запретили партнерские роды
Сыктывкарка чуть не вышла из подъезда через окно на пятом этаже