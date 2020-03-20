2020-03-20T20:22:18+03:00
Общество

В Сыктывкаре мужчина выпал из окна многоэтажки и погиб

Трагедия произошла на улице Западной
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Фото: Яндекс. КартыФото: Яндекс. Карты
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В пятницу, 20 марта, Сыктывкаре из окна многоэтажного дома выпал мужчина и погиб. Об этом сообщает PG11.ru.

Как пишет издание, трагедия произошла на улице Западной. Около 14.20 из окна выпал мужчина, которому на вид был 30-35 лет. Сначала он повис на балконе и что-то кричал, а через две минуты сорвался, упал на асфальт и погиб.

Жильцы дома рассказали, что мужчина жил один, не работал и был неприветлив. Соседи добавили, что сыктывкарец часто буянил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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