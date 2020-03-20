ФСБ разоблачила террористическую ячейку в Коми
Злоумышленники собрали около 2 миллионов на деятельность запрещенной организации
Спецоперация также прошла в Крыму и Ростовской областиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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ФСБ пресекла деятельность законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Коми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как передает агентство РИА Новости, спецоперацию провели не только в Коми, но и в Крыму, а также в Ростовской области. Задержанные создали межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денег.
– Под прикрытием благотворительности на счета террористов и их пособников было перечислено порядка двух миллионов рублей, – говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU