2020-03-20T21:22:29+03:00
Общество

ФСБ разоблачила террористическую ячейку в Коми

Злоумышленники собрали около 2 миллионов на деятельность запрещенной организации
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Спецоперация также прошла в Крыму и Ростовской областиСпецоперация также прошла в Крыму и Ростовской областиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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ФСБ пресекла деятельность законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Коми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как передает агентство РИА Новости, спецоперацию провели не только в Коми, но и в Крыму, а также в Ростовской области. Задержанные создали межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денег.

– Под прикрытием благотворительности на счета террористов и их пособников было перечислено порядка двух миллионов рублей, – говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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