ФСБ разоблачила террористическую ячейку в Коми

ФСБ пресекла деятельность законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Коми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как передает агентство РИА Новости, спецоперацию провели не только в Коми, но и в Крыму, а также в Ростовской области. Задержанные создали межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денег.

– Под прикрытием благотворительности на счета террористов и их пособников было перечислено порядка двух миллионов рублей, – говорится в сообщении.