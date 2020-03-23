2020-03-23T10:33:06+03:00
Общество

Труп девочки-подростка с пакетом на голове нашли в Коми

По факту смерти ребенка СУ СК России по Коми проводит проверку
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КП-КомиФото из архива КП-КомиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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В ухтинском поселке Ярега нашли мертвой девочку-подростка с пакетом на голове, сообщает БНК.

По предварительным данным, девочка погибла от асфиксии дыхательных путей. Возможно погибшая отравилась веселящим газом, потому что рядом с телом подростка обнаружили баллончик.

Подробности трагедии предстоит выяснить следователям СУ СК России по Коми, которую начали проверку по факту произошедшей трагедии. Об ее результатах они сообщат позднее.

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Денис Фадеев и Денис Попов до смерти избили подростка, надругались и задушили его сестру и убили очевидца трагедии — их дедушку (подробности).

Эксперты-охотники: «В гибели ребенка в Едве виноват не волк» В пользу версии о том, что к смерти девочки не причастен серый хищник, говорит несколько аргументов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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