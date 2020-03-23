Труп девочки-подростка с пакетом на голове нашли в Коми

В ухтинском поселке Ярега нашли мертвой девочку-подростка с пакетом на голове, сообщает БНК.

По предварительным данным, девочка погибла от асфиксии дыхательных путей. Возможно погибшая отравилась веселящим газом, потому что рядом с телом подростка обнаружили баллончик.

Подробности трагедии предстоит выяснить следователям СУ СК России по Коми, которую начали проверку по факту произошедшей трагедии. Об ее результатах они сообщат позднее.

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